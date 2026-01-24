La nueva estrategia para el sector TIC prevé movilizar 60 millones
Roi Rodríguez
La Xunta prepara una nueva hoja de ruta para fortalecer el sector TIC como uno de los pilares estratégicos de la economía gallega. Por eso el lunes, el Consello dará luz verde al borrador del plan director del sector tecnológico, una iniciativa que prevé movilizar 60 millones de euros en los próximos dos años y medio para impulsar la innovación, el crecimiento y la captación de talento.
Así lo avanzó ayer la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, durante una visita a una consultora tecnológica. La conselleira destacó el papel clave que ya desempeña el sector TIC en el tejido productivo gallego tras haber aumentado de forma notable su peso en la economía y convertirse en un vector esencial para la modernización de las empresas. Desde 2020, más de 4.000 profesionales trabajan en actividades vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación, con una presencia creciente de perfiles altamente cualificados.
El nuevo plan director nace para consolidar el crecimiento y ofrecer un marco estable de apoyo a las empresas tecnológicas. La estrategia ha sido elaborada junto al clúster TIC y distintas entidades del sector, y se abrirá ahora a un proceso de aportaciones antes de su aprobación definitiva.
