Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana

Tras una jornada marcada por rayos, lluvia, nieve y temperaturas bajo cero, Galicia ha quedado este sábado fuera de la zona de influencia directa de la borrasca Ingrid, considerada por los expertos como una de las más duras de los últimos años en la comunidad y responsable de casi 700 incidencias. Sin embargo, todavía no es momento de guardar el paraguas, puesto que un nuevo frente llegará de madrugada este domingo y abrirá la puerta a otra semana pasada por agua.

Pese al alivio parcial de la meteorología adversa, especialmente en comparación con el viernes, este sábado se mantuvieron buena parte de las alertas. De hecho, prácticamente todo el interior de la comunidad continuó en aviso por nieve, naranja por acumulaciones de hasta 20 centímetros en las zonas de la montaña de Lugo y Ourense y amarilla en el resto por acumulaciones de más de 2 cm en cotas superiores a los 800 metros. En el mar también se mantuvo la alerta roja por olas de más de 8 metros, que bajó a naranja al mediodía; y amarilla por las ráfagas de viento.

En todo caso, los valores extremos fueron menores en casi todas las variables. Así, frente al récord de viento registrado el viernes en Cedeira de 163,5 kilómetros por hora, este sábado el valor máximo fue de 92,7 km/h, en el mismo municipio. Los rayos también remitieron, y frente a los 737 del viernes, el sábado Galicia sólo registró 27; y las mínimas fueron ligeramente más altas, de -6,6 ºC en A Veiga (casi un grado más que la mínima registrada el viernes en Cabeza de Manzaneda, de -7,2ºC). En cuanto a la lluvia, esta sí que ganó más protagonismo que el viernes, dejando acumulaciones ligeramente superiores, como los 39,2 litros por metro cuadrado registrados en Rodeiro o los 34,5 de Fornelos de Montes, ambos municipios de Pontevedra.

En total, entre la jornada del viernes y la de hoy, la borrasca Ingrid dejó tras de sí un reguero de incidencias, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos graves. Concretamente, según informó el 112 Galicia, se reportaron 684 incidencias, de las que solo 160 se produjeron este sábado, la gran mayoría relacionadas con la seguridad vial, por la presencia de nieve, granizo, placas de hielo o árboles en las carreteras.

Además, en varios concellos de la provincia de Ourense la nieve impidió que algunas personas pudiesen salir de sus casas o desplazarse, como ocurrió en Viana do Bolo, Montederramo, Bande y Calvos de Ramuín. También ocurrió en otros municipios, como Chandrexa de Queixa, que permaneció incomunicado parte de la mañana. Del mismo modo, la presencia de hielo en el cambiador de ancho de Tabodaela, también en Ourense, ocasionó retrasos de alrededor de una hora en la línea ferroviaria de alta velocidad. Esta fue, sin duda, una de las provincias más afectadas por la nieve, aunque eso no impidió que los 'felos' de Maceda salieses a realizar su tradicional recorrido de Entroido por la Sierra de San Mamede, atabiados con sus máscaras y bastones. Además, por primera vez en este invierno, Cabeza de Manzaneda tiene 16 pistas esquiables.

En cuanto a la previsión para los próximos días, la lluvia seguirá siendo la tónica constante. La entrada de un nuevo frente la madrugada del domingo dejará chubascos en buena parte del territorio, que serán más débiles a medida que avance la tarde. Esta climatología se mantendrá de cara a la próxima semana. El lunes la comunidad continuará bajo la influencia de borrascas atlánticas, y las precipitaciones, si bien afectarán a todo el territorio, serán más abundantes en la mitad sur. El martes, por su parte, volverá a ser una jornada de mucha inestabilidad atmosférica, acompañada de un nuevo descenso térmico que volverá a bajar las cotas de nieve hasta los 600-800 metros, aunque se espera que comiencen a subir de forma moderada a partir del miércoles. De este modo, según la previsión de MeteoGalicia, la próxima semana en Galicia continuará bajo la influencia de las bajas presiones, con precipitaciones generalizadas y episodios de lluvias persistentes.

Fin de las restricciones al tráfico pesado

El de los transportistas fue uno de los sectores más afectados por la borrasca, que obligó a cortar la circulación de vehículos pesados de forma preventiva ante las alertas de nieve. Y no fue sin polémica: unos 800 camiones se quedaron retenidos a la entrada de Galicia por las restricciones en corredores clave como la A-6 o la A-52, una decisión que se ganó las críticas de la Federación Gallega de Transportistas (Fegatrames). A su criterio, se trató de una medida «incomprensible», puesto que las vías se encontraban en buen estado para viajar, algo que repitieron ayer parte de los afectados. Esto también levantó las críticas de los supermercados, preocupadas por un posible desabastecimiento que ayer, en efecto, pudo constatarse en algunas cadenas.

En todo caso, pese a las críticas los camioneros no pudieron viajar hasta que, alrededor de las 22:00 horas del viernes, la Dirección General de Tráfico empezó a levantar parte de las restricciones al tránsito de los vehículos pesados tras constatar una mejora en las condiciones meteorológicas, y este sábado por la mañana ya no había ninguna en vigor. Entre los afectados, la sensación generaliza es de haber perdido el tiempo, y critican que en algunos casos tuvieron que quedarse en estaciones sin los servicios básicos.