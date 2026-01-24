Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaComparecencia Puente AdamuzCaso AlviaViviendas turísticas VigoLiam EE. UU.
instagramlinkedin

Hacienda plantea desvincular las entregas a cuenta de los Presupuestos

REDACCIÓN

Santiago

El Ministerio de Hacienda ha planteado a las comunidades la posibilidad de desvincular las entregas a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, en el marco de la negociación para la reforma del sistema de financiación autonómica. De acuerdo con la información adelantada ayer por El País, Hacienda ha trasladado a las comunidades la posibilidad de incluir como un elemento más en la futura ley de financiación autonómica la posibilidad de desligar estos pagos anticipados de los Presupuestos.

La actualización de las entregas a cuenta en prórroga presupuestaria ya se ha hecho en varias ocasiones a través de reales decretos-ley, si bien la intención es asegurar su pago sin necesidad de recurrir a esta vía. La Administración General del Estado es la que recibe la entrada de ingresos correspondiente a los impuestos compartidos y las comunidades perciben unas entregas a cuenta precalculadas con independencia de si la recaudación va luego bien o va mal. Dos años después, se liquida el sistema con los ingresos reales.

Noticias relacionadas

Con la propuesta de reforma del Gobierno en cuanto al sistema de financiación, las comunidades podrán acogerse a un sistema de caja compartida donde los ingresos del IRPF llegarán de manera simultánea a las administraciones central y autonómica. Cada territorio comunicará su intención de participar en este sistema en la comisión mixta con el Estado por un tiempo de cinco años, y también habrá una negociación para que las liquidaciones se produzcan antes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
  2. Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
  3. Adif baja la velocidad en la línea que pasa por Angrois tras avisos de maquinistas por «defectos» en la vía
  4. El gran eclipse del 12 de agosto será visible de forma total en 143 concellos
  5. El accidente de Adamuz recuerda las tragedias ferroviarias de Angrois, Rande y Porriño que dejaron casi 100 muertos en Galicia
  6. Nicolás Pérez, de director técnico a paciente de covid persistente: «No descanso ni en cama»
  7. Escapada de fin de semana en la nieve en Galicia: los mejores lugares cerca de Vigo para disfrutarla
  8. La 'fuga' de mujeres deja 'masculinizados' un tercio de los concellos del rural

Unanimidad en que Fernández Galiño continúe de Valedora

La nueva estrategia para el sector TIC prevé movilizar 60 millones

Hacienda plantea desvincular las entregas a cuenta de los Presupuestos

Xunta y BNG piden información sobre la rebaja de la velocidad en el AVE

Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6

Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6

Un camionero atrapado a las puertas de Galicia: «Estamos entre la resignación y el cabreo porque queremos llegar a casa»

Un camionero atrapado a las puertas de Galicia: «Estamos entre la resignación y el cabreo porque queremos llegar a casa»

El aeropuerto de Oporto rozó los 17 millones de viajeros el pasado año, un 450% más que en 2005

El aeropuerto de Oporto rozó los 17 millones de viajeros el pasado año, un 450% más que en 2005

Oliver Laxe asegura en Fitur que no podría hacer lo que hace «si no es por Galicia»

Oliver Laxe asegura en Fitur que no podría hacer lo que hace «si no es por Galicia»
Tracking Pixel Contents