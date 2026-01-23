La Xunta ensalza en Fitur el Camino del litoral
A la inauguración acudieron, entre otros, el rey Felipe VI y el presidente gallego, Alfonso Rueda
REDACCIÓN
Santiago
La Xunta hizo ayer un llamamiento a la ciudadanía para que se anime a descubrir Galicia a través del Camino del litoral, diseñado para vertebrar la comunidad desde Ribadeo hasta Tui. Se trata, según destacó en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) la conselleira de Medio Ambiente, de un recorrido de unos 1..300 kilómetros y 52 etapas, que se podrá recorrer tanto a pie como en bicicleta.
A la inauguración del acto en Madrid acudieron, entre otros, sus majestades los reyes, Letizia y Felipe VI, así como el presidente gallego, Alfonso Rueda. En sus redes, el mandatario autonómico reivindicó el interés que suscita el stand gallego, «con identidad, criterio y con el sello Galicia Calidade».
