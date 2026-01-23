Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado la restricción a la circulación a los vehículos pesados en la A-52 desde Ourense a Ponteareas y en la A-6 / AP-6 / N-6 de Collado Villalba (Madrid) a Benavente, tramos que hasta ahora estaban afectados por la nieve. También se puede transitar ya con normalidad por varios kilómetros de la AP-53 y la AG-53. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala una mejora sustancial de la situación durante la mañana de este sábado. La borrasca Ingrid ha dejado este viernes más de 400 incidencias en Galicia, con la provincia de Pontevedra a la cabeza.

Este viernes, numerosos camioneros, a través de la Federación Gallega de Transportes (Fegratramer), tacharon de «imcomprensible» la decisión de Tráfico de vetar sus desplazamientos: cientos de ellos permanecieron al resguardo en áreas de servicio. Esto ha provocado que varias cadenas de supermercados de Galicia se hayan ido vaciando, una situación que se espera que continúe a lo largo de la mañana -al menos- de este sábado, pero que se vaya paliando paulatinamente.

La Delegación del Gobierno incide en la «importancia de seguir las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de segurida del Estado y de los servicios de emergencias».

Noticias relacionadas

Tramos en los que se reestablece la circulación: