BORRASCA INGRID
Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6
La Aemet prevé una mejora considerable de la situación ya durante el fin de semana
Sigue aquí en directo todo lo relativo a la borrasca Ingrid
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado la restricción a la circulación a los vehículos pesados en la A-52 desde Ourense a Ponteareas y en la A-6 / AP-6 / N-6 de Collado Villalba (Madrid) a Benavente, tramos que hasta ahora estaban afectados por la nieve. También se puede transitar ya con normalidad por varios kilómetros de la AP-53 y la AG-53. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala una mejora sustancial de la situación durante la mañana de este sábado. La borrasca Ingrid ha dejado este viernes más de 400 incidencias en Galicia, con la provincia de Pontevedra a la cabeza.
Este viernes, numerosos camioneros, a través de la Federación Gallega de Transportes (Fegratramer), tacharon de «imcomprensible» la decisión de Tráfico de vetar sus desplazamientos: cientos de ellos permanecieron al resguardo en áreas de servicio. Esto ha provocado que varias cadenas de supermercados de Galicia se hayan ido vaciando, una situación que se espera que continúe a lo largo de la mañana -al menos- de este sábado, pero que se vaya paliando paulatinamente.
La Delegación del Gobierno incide en la «importancia de seguir las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de segurida del Estado y de los servicios de emergencias».
Tramos en los que se reestablece la circulación:
- A-6 / AP-6 / N-6, del kilómetro 42 (Vilalba) al 268 (Benavente)
- A-52, del km 224 (Ourense) al km 294 (Ponteareas)
- AP-53, del km 3 (Vedra) al km 57 (Dozón)
- AG-53, del km 57 (Dozón) al km 87 (Ourense)
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- Adif baja la velocidad en la línea que pasa por Angrois tras avisos de maquinistas por «defectos» en la vía
- El gran eclipse del 12 de agosto será visible de forma total en 143 concellos
- El accidente de Adamuz recuerda las tragedias ferroviarias de Angrois, Rande y Porriño que dejaron casi 100 muertos en Galicia
- Nicolás Pérez, de director técnico a paciente de covid persistente: «No descanso ni en cama»
- Escapada de fin de semana en la nieve en Galicia: los mejores lugares cerca de Vigo para disfrutarla
- La 'fuga' de mujeres deja 'masculinizados' un tercio de los concellos del rural