Rueda vaticina desde Fitur un "año espectacular" para el turismo en Galicia

Este será un año "espectacular" para el turismo en Galicia, que seguirá creciendo con "sentidiño" bajo la marca Galicia Calidade. Este es el mensaje que quiso trasladar este viernes el presidente de la Xunta durante su intervención en la Feria Internacional del Trusimo (Fitur) en Madrid. Eso sí, apeló a continuar asentando el liderazgo y la excelencia turística de la comunidad pero sin "obsesionarse" con las cifras, y recordando que "todo el mundo es bienvenido".

Lo hizo durante la presentación del expositor de Galicia en la feria, de más de 1.100 metros cuadrados y que contó con la visita de Oliver Laxe, director de 'Sirat', que ha sido doblemente nominada a los premios Óscar. Para él el presidente gallego también tuvo unas palabras de aprecio, deseándole "toda la suerte del mundo" y agradeciéndole no haber renunciado "nunca" a su esencia. Es, dijo, un gallego de "pura cepa", porque "nos hace sentirnos muy orgullosos" con "la dimensión mundial que supone lo que está haciendo".

Este año, además, el stand gallego recupera el lema Galicia Calidade. "Y como todas las cosas que funcionan bien, a veces sin saber muy bien por qué, las vas arrinconando y pruebas otras cosas nuevas que bueno, están bien, pero te olvidas de lo que estaba funcionando", explicó el mandatario autonómico al respecto, que destacó la innovación, el turismo, la gastronomía y todo lo que representa la región. En este sentido, apeló a la sostenibilidad y la calidad del turismo gallego, animando a quien así lo desee a conocer la riqueza de la comunidad "sin obsesionarse con el número".

Por su parte, según ha celebrado el Clúster de Turismo de Galicia, su espacio de negocios acogió en la feria a más de 1.400 profesionales en más de medio millar de reuniones. Sobre esta edición, asimismo, destacaron el aumento de la actividad de las agencias de viajes, especialmente con las relacionadas con el Camino de Santiago. El sector hotelero y el enológico fueron, tras este, los que más actividad tuvieron. Participaron en la feria, del mismo modo, numerosos ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades gallegas, y el espacio de negocios del Clúster también recibió la visita de representantes internacionales de México , Portugal, Colombia, Chile y Bulgaria.