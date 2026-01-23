Proyecto pionero en Galicia: los niños hospitalizados podrán seguir las clases con avatares robóticos

La Xunta de Galicia y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) trabajarán de manera conjunta en una novedosa iniciativa, el proyecto Avatares, para mejorar la atención educativa a alumnos hospitalizados con enfermedades crónicas o de larga duración mediante la utilización de avatares robóticos. Esto es, que los estudiantes hospitalizados, a través de robots de telepresencia, puedan seguir conectados a su grupo de clase y participar en las actividades y mantener el contacto con el profesorado y con sus compañeros.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el rector de la USC, Antonio López, acaban de firmar un convenio de colaboración para evaluar la puesta en marcha de este proyecto que pilotarán el Centro de Innovación Educativa e Dixital de la Consellería y el grupo de investigación TECNEOEDUC de la Universidad compostelana. En el acto también estuvieron presentes la directora y la secretaria del Instituto de Ciencias de la Educación, Carmen Fernández Morante y Lorena Casal; la directora del TECNOEDUC, Beatriz Cebreiro, y el director del Centro de Innovación Educativa e Dixital, Jorge Regueiro.

Tecnología para favorecer la inclusión

El proyecto Avatares es una propuesta pedagógica innovadora que facilita la inclusión educativa de este alumnado en la medida en que se mantiene el vínculo escolar y social, se evita el aislamiento emocional y académico y se facilita la reincorporación al centro educativo.

En el caso de Galicia, la experiencia piloto se llevará a cabo este curso con alumnado de Educación Primaria del Aula Hospitalaria del Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela. Además, participará también profesorado de los centros educativos de referencia del alumnado hospitalizado, dado que los robots de telepresencia también estarán disponibles en estos centros.

Implicación de la comunidad educativa

Para su implementación, el Centro de Innovación Educativa e Dixital de la Consellería será el encargado de coordinar, conforme a los protocolos existentes, la puesta en marcha del estudio piloto, garantizar la implicación de toda la comunidad educativa e informar a los centros implicados de la finalidad del proyecto Avatares y del buen uso de los sistemas de telepresencia.

Por su parte, la Universidade de Santiago de Compostela, a través del grupo de investigación TECNOEDUC, aportará el conocimiento y los recursos para la puesta en marcha con carácter experimental de este proyecto, incluidos cuatro sistemas de telepresencia (robots AV1).

Asimismo, ambas partes elaborarán un estudio para evaluar el impacto de esta tecnología en el sentimiento de pertenencia escolar, el bienestar emocional y social y la reducción del aislamiento durante los períodos de hospitalización y convalecencia de estos niños.

Se trata, pues, de avanzar en una metodología pedagógica para la integración de robots sociales en el sistema educativo como recurso para la inclusión del alumnado en aquellos casos de largos períodos de ausencia escolar, facilitando su posterior reincorporación al centro educativo.

Con esta iniciativa piloto, la Xunta de Galicia busca avanzar un nuevo peldaño en la mejora de la atención a la diversidad como uno de los pilares de la calidad del sistema educativo gallego.