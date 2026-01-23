La Xunta ingresará más de 400 millones por la venta de pisos, garajes y coches

En consonancia con el dinamismo de la actividad económica, singularmente del negocio inmobiliario, también evoluciona la recaudación de la Xunta por los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), que gravan, por ejemplo, las operaciones de compra de vivienda, garajes, naves, trasteros o coches, siempre que sean de segunda mano. Al cierre de noviembre, la Xunta ya había ingresado por este concepto 375,6 millones de euros, superando en 15 millones las previsiones recogidas en sus presupuestos del pasado año, que predecían una recaudación de 360 millones.

De mantenerse esta proyección en diciembre —el último mes pendiente de contabilizar por parte del Ministerio de Hacienda—, se superarían los 409 millones, lo que convertiría esta cifra en la más alta de la última década. La Xunta obtendría así unos 49 millones adicionales con los que no contaba a comienzos de 2025.

La razón principal de esta evolución reside en la vivacidad del mercado inmobiliario y, sobre todo, en la espiral de precios. Crecen las transacciones y, además, no deja de aumentar el importe de las operaciones de compraventa —en Galicia y en el conjunto de España—, tanto en el sector inmobiliario como en el automovilístico.

Los datos sobre estas transacciones aún son provisionales, pero el número de operaciones en 2025 ha sido bastante superior al de 2024, según todos los indicadores. Con información todavía provisional, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana situaba las compras acumuladas de inmuebles de segunda mano hasta el tercer trimestre del pasado año en 20.035 en Galicia, unas 1.500 más que las registradas en el mismo periodo de 2024.

El INE, que maneja estadísticas elaboradas con una metodología distinta, ofrece cifras algo diferentes, pero también refleja esta evolución al alza: mientras que hasta septiembre de 2024 contabilizaba 16.330 transacciones de vivienda usada, en 2025 las situaba, en el mismo periodo, en 18.364.

Aunque en un nivel más bajo de volumen económico, sucede algo similar con el mercado del automóvil usado.

La 'contribución' de los precios

Y en ambos negocios los precios no dejan de incrementarse. El coste de la vivienda de segunda mano subió casi un 14% el pasado año en Galicia. No hay registros, en toda la serie histórica, de una revalorización tan intensa. Este comportamiento no fue una excepción en la comunidad gallega: a nivel nacional, el mercado experimentó una subida cercana al 13,5%, el mayor porcentaje también de toda la serie histórica.

Este fuerte incremento del precio, junto con el elevado número de transacciones, es lo que ha permitido a la Xunta mejorar notablemente la recaudación prevista por ITP y AJD. Si diciembre mantiene la misma dinámica que los once meses anteriores, los ingresos por estos tributos aportarán 49 millones de euros adicionales hasta alcanzar los 409 millones, un 13% por encima de la planificación recogida en los presupuestos de la Xunta para 2025.

Con este dinamismo del mercado inmobiliario, las deducciones fiscales —que sí notan los contribuyentes— apenas afectan a las arcas autonómicas en términos agregados. En 2024 se aplicó una rebaja a estas operaciones consistente en reducir del 9% al 8% el ITP, además de recortar del 9% al 3% el tipo que grava la venta de vehículos usados y de eliminar el ITP para la compra de coches cualificados como “cero emisiones”.

Donde la Xunta no presenta un balance tan favorable es en el apartado de inversiones: su ejecución a cierre de noviembre no alcanzaba la mitad. Fue del 48% en comparación con la previsión inicial —sumando inversiones reales y transferencias de capital—, ya que se ejecutaron 2.431 millones de euros (compromisos de pago) de un total de 2.963 millones. Pero si se tienen en cuenta las modificaciones introducidas —455,4 millones, hasta un global de 3.418—, el nivel de gasto efectivo baja entonces al 42%.