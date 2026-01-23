La Policía desaloja sin incidencias una casa okupada en el casco histórico de Santiago

El casco histórico de Santiago amaneció este viernes prácticamente blindado por un amplio despliegue policial horas antes del desalojo previsto a las 9.15 de la mañana en la casa número 11 de la calle Algalia de Arriba, sede del centro social Escárnio e Maldizer. Desde la madrugada, numerosos efectivos de la Policía Nacional y varios furgones antidisturbios fueron tomando posiciones en distintos puntos estratégicos del centro urbano, con especial incidencia en el entorno de la plaza de Cervantes y las vías de acceso al inmueble.

Las calles de Algalia de Arriba, Algalia de Abaixo y Casas Reais permanecían cortadas al tráfico y también al paso de peatonesa primera hora, con controles policiales en los accesos e identificación de todas las personas que intentaban entrar en la zona acordonada. Esta situación provocó retenciones puntuales y la acumulación de camiones y furgonetas de reparto que no podían circular hacia la plaza de Cervantes a primera hora de la mañana. En la plaza de Casas Reais se contabilizan siete u ocho furgones policiales estacionados, en una imagen poco habitual incluso para una ciudad acostumbrada a grandes operativos de seguridad.

Dieciséis manifestantes identificados por la Policía en las protestas del desalojo de la casa de la Algalia de Arriba / Antonio Hernández

A las ocho de la mañana, el ambiente en las calles era de escasa afluencia de peatones, con presencia muy visible de agentes y de numerosos medios de comunicación que siguen minuto a minuto el desarrollo del operativo. La primera manifestación convocada para esta jornada comenzó a concentrarse poco después, en torno a las 8.15 horas, bajo los soportales del edificio de la banca, en la plaza de Cervantes.

Según pudo constatar este periódico, participan entre 50 y 100 personas, en su mayoría jóvenes, que se manifestaron inicialmente de forma pacífica y silenciosa, agrupados en pequeños corrillos mientras conversaban entre ellos y se resguardaban de la lluvia, el granizo intermitente y el intenso frío, con temperaturas que apenas superan los cero grados en este viernes desapacible en la capital gallega.

Una vez amainó momentáneamente el temporal, los manifestantes abandonaron los soportales y salieron al centro de la plaza, donde desplegaron varias pancartas, entre ellas una con el lema “Fuera especuladores de nuestros barrios. Escarnio no se vende”. A partir de ese momento comenzaron a escucharse cánticos como “un desahucio, otra ocupación”, “Goretti, decide, o apoyas o reprimes”, mientras el grupo avanzaba lentamente sin incidentes reseñables y bajo la atenta vigilancia de los efectivos policiales desplegados en la zona.

Fuentes policiales confirmaron además que la Policía Nacional procedió a la identificación de 16 personas que se encontraban dentro del grupo de manifestantes, dentro de un dispositivo preventivo que, por el momento, no ha derivado en detenciones ni enfrentamientos.

A las 10:30 horas se ha dado por finalizado el proceso de desalojo de la vivienda ocupada en Algalia. Los manifestantes han retirado ya las pancartas y han cesado los coros y cánticos, comenzando a dispersarse en grupos pequeños, lo que indica una progresiva desconvocatoria de la protesta. También se ha reducido parcialmente la presencia policial, aunque los furgones continúan en la zona. Poco después abandonó el lugar la comisaria jefa de Santiago, Nuria Palacios, quien se limitó a señalar que todo el dispositivo se ha desarrollado con normalidad y que la ciudad permanecerá bajo vigilancia durante el resto de la jornada, especialmente ante la manifestación convocada para las ocho de la tarde.

En cuanto al interior del edificio, no se ha confirmado la presencia de ninguna persona y el levantamiento judicial se ha ejecutado sin incidencias. Los agentes han retirado varias pancartas de la fachada y han inspeccionado también la parte trasera del inmueble, donde existe una huerta por la que se puede acceder a la vivienda, para comprobar su estado y descartar cualquier otra entrada.

Actualmente, la propiedad permanece en el lugar a la espera de que lleguen los operarios encargados de tapiar y sellar los accesos al edificio. Mientras tanto, los manifestantes continúan dispersándose y la tensión se ha relajado notablemente; los vehículos policiales ya están encendidos y todo apunta a que la situación permanecerá tranquila al menos hasta las 20:00 horas, cuando está prevista una nueva concentración en las inmediaciones de la casa que acaba de ser desalojada.