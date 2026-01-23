Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lugo registra dos seísmos de pequeña intensidad

REDACCIÓN

Santiago

Lugo registró ayer jueves dos terremotos de intensidad leve. Uno de ellos tuvo epicentro en Triacasatela, según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Este pequeño seísmo se registró poco antes de las 2.00 horas de la madrugada del jueves, con una magnitud de 2.2 mbLg y a una profundidad de 6 kilómetros.

Este temblor de baja intensidad llegó a sentirse en el lugar de Ribela, en Sarria (Lugo). En las últimas horas también se registró otro leve movimiento sísmico con epicentro en Taboada (Lugo) y una intensidad de 2,0 mbLg.

