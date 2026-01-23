Los ingresos por gripe en los hospitales caen un 29% en una semana

La actividad gripal en Galicia sigue registrando una intensidad baja y tendencia decreciente, según el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondientes a la tercera semana del año, que finalizó el 18 de este mes, que publica el Sergas.

El conselleiro de Sanidade, Francisco Caamaño, en un acto en Santiago, también ha incidido en que la gripe está en «nivel bajo» y su tendencia es «decreciente», de forma que están «aflojando» las asistencias tanto en centros de salud como en urgencias.

En el polo opuesto y en la línea de los últimos datos trasladados en días pasados, ha ratificado que virus sincitial sí que aumenta, aunque «lentamente». «Un motivo para recordar la posibilidad de participar en el ensayo clínico ‘Sincigal’. Más allá del impacto científico que va a tener en el futuro es una manera de proteger a la población que le toque la vacuna», ha esgrimido.

En concreto, según ha informado Sanidade, con respecto a la semana anterior, la tasa de consultas por gripe descendió un 35,1% y queda en 47,2 consultas por 100.000 habitantes. El descenso de la tasa se produjo en todos los grupos de edad con excepción del de 0 a 4 años, en el que aumentó un 4%. El grupo en el que se observó una mayor merma fue el de 60 a 79 años (41,2%). Por áreas sanitarias, la tasa de consultas por gripe descendió en todas ellas con excepción de Ferrol, donde se incrementó un 20,8%.

Con respecto a los ingresos por gripe, en la semana tres ingresaron 264 personas con gripe confirmada, un 29% menos que en la anterior, en la que había habido 373 ingresos.

Noticias relacionadas

El descenso de la tasa se observó en todos los grupos de edad, excepto en el de 0 a 4 años, en el que aumentó, y el de 5 a 19, que permaneció estable. En lo que va de temporada de gripe se notificaron en la comunidad gallega 3.911 ingresos, la mayoría de ellos (3.900) con virus del tipo A.