La DGT cierra el tráfico a camiones en autovías y nacionales entre Galicia y la Meseta por la nieve

Galicia vive desde esta madrugada el episodio invernal más complicado de lo que va de temporada. La llegada de la borrasca Ingrid, un episodio meteorológico que trae nevadas generalizadas, fuertes vientos, lluvias persistentes y un acusado descenso de las temperaturas está previsto que complique mucho el tráfico en las carreteras de toda la comunidad. Tanto es así que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha prohibido desde las 00.00 horas de hoy y hasta nuevo aviso la circulación de camiones en las principales carreteras nacionales y autovías que unen la Meseta con Galicia debido a la nieve.

La restricción afecta a toda la autovía A-52 en desde Rionegro Puente (Zamora) hasta Ponteareas, la AP-53 desde Santiago a Dozón, la AG-53 desde Ourense a Dozón, la N-120 desde Burgos a Ponteareas, la N-525 completa desde Benavente a Santiago y la N-541 desde la localidad ourensana de Barbantes a la pontevedresa de Cerdedo-Cotobade. Esta resolución de la DGT afecta a los vehículos de mercancías —cargados o no— de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia. La duración del cierre viario a los camiones se acordará en función de la evolución del temporal, por lo que desde Tráfico recomiendan que se esté atento a su página web www.dgt.es.

Según la previsión meteorológica, la nieve podría llegar a verse en cotas de hasta los 400 metros, por lo que podría afectar a la capital ourensana y numerosas localidades de la zona interior de Galicia, en las que Ingrid deja avisos naranjas y amarillos, según la AEMET y MeteoGalicia.

Ante esta situación desde Tráfico recomiendan a los conductores particulares que eviten los desplazamientos en coche que no sean imprescindibles por las zonas en las que hay previsión de nevadas y adoptar medidas de precaución como llevar instalados neumáticos de invierno o disponer de cadenas en los vehículos.

Ante este escenario, la Comisión Escolar de Alertas ha acordado la suspensión de las clases y del transporte escolar durante toda la jornada de hoy en todas las zonas de la provincia de Ourense, una medida que también se extiende a áreas de Lugo y al interior de la provincia de Pontevedra. En total afecta a 160 de los 313 concellos gallegos. También permanecerán cerradas las escuelas infantiles y tampoco abrirán las puertas el campus ourensano.

Uno de los aspectos más excepcionales del temporal será su impacto en el área del Miño. La AEMET ha activado el aviso amarillo para esta zona climática, con acumulaciones previstas de hasta 4 centímetros en 24 horas.

Lo más castigado

Donde el nivel de aviso para la AEMET está catalogado como «importante» es en el oriente y en el sur de la provincia ourensana. Las zonas de montaña permanecen bajo aviso naranja, al igual que la comarca de O Carballiño, donde se prevén acumulaciones superiores a los 20 centímetros de nieve. A este escenario se sumarán rachas de viento de más de 80 km/h, que provocarán ventiscas y una importante reducción de la visibilidad, especialmente en carretera. También se esperan nevadas significativas en Celanova, Valdeorras y el sur provincial.

Desde la Xunta también comparten consejos para reducir el impacto negativo de las bajas temperaturas en el organismo. Entre ellas, usar ropa abrigada, no apretada, y que transpire; emplear varias capas ligeras y superpuestas, no una única de tejido grueso; proteger cabeza, pies y manos, por ser por donde más se pierde calor; beber líquidos calientes y evitar el alcohol; pero, sobre todo, en caso de utilizar estufas de leña y de gas, o braseros de carbón, ventilar la estancia con frecuencia para evitar la acumulación de monóxido y dióxido de carbono.

El episodio alcanzará su máxima intensidad durante esta tarde. De cara al sábado, aunque continuará el ambiente frío y las precipitaciones, la cota de nieve subirá progresivamente hasta los 800 metros, transformando la nieve en lluvia.

Por tierra y por mar. No habrá concello ni tramo de costa en Galicia que se libre hoy de alguna alerta, ya sea por viento, oleaje o nieve. Todo el mapa gallego estará teñido de amarillo, naranja o rojo en una jornada en la que las temperaturas caerán entre tres y cinco grados, con máximas que no superarán los 10º en las ciudades y mínimas que oscilarán entre uno y siete grados. Más de media Galicia estará en alerta por nieve, con la excepción del interior de Pontevedra y del oeste y suroeste de A Coruña, según las previsiones de MeteoGalicia. «Por impacto, será el peor temporal del invierto», alerta el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, Francisco Infante.

Se suspenden las clases en media Galicia

Mañana sábado persistirán los avisos por nevadas y por olas de hasta nueve metros en gran parte de la comunidad, siendo la lluvia la única alerta que no se activará en ninguna de estas dos jornadas.

Tras las intensas lluvias y los fuertes vientos de los últimos días, la borrasca Ingrid, situada al sur de Irlanda golpeará hoy con fuerza Galicia, dejando chubascos, tormentas eléctricas locales y, ocasionalmente, granizo. La entrada de una masa de aire polar hará descender la cota de nieve hasta los 600 metros, bajando incluso a los 400 al final del día, avisan desde el servicio meteorológico gallego.

Ante estos avisos por nevadas en cotas bajas, la Consellería de Educación decidió suspender las clases y el transporte escolar durante la jornada de hoy en la provincia de Ourense; en la montaña, el sur y el centro de Lugo y el interior de la provincia de Pontevedra. Debido a la alerta roja por fenómenos costeros, también se suspendieron las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, Mariña de Lugo y en las zonas de Rías Baixas y Miño en la provincia de Pontevedra.De la alerta por nieve se librarán únicamente el interior de Pontevedra y el oeste y suroeste de la provincia de A Coruña.