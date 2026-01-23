Chiringuitos con mesas de madera o sombrillas de material reciclado recibirán 10.000 euros de ayuda

La Xunta quiere borrar del paisaje de playa las típicas mesas y sillas de plástico de promoción o los cierres poco estéticos de los chiringuitos. Por eso no solo lanzó un concurso de ideas para proponer tres modelos de establecimientos biosostenibles sino que ahora ha publicado una orden de ayudas para fomentar que estas instalaciones ubicadas en la costa, no solo sean más estéticas, sino que respeten mejor el medioambiente. En total, les destinará un presupuesto de un millón de euros para que puedan adaptarse, según publica hoy el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Habrá dos líneas de ayuda. Una de ellas será para aquellos chiringuitos que quieran hacer una reforma integral y adaptarse a uno de los tres modelos propuestos por la Xunta. Estos recibirán una ayuda equivalente al 70 por ciento de la inversión hasta un máximo de 20.000 euros.

Pero además habrá otra línea de subvenciones para que estas instalaciones acometan mejoras que los hagan más sostenibles. Se financiará el 50 por ciento de la inversión hasta un máximo de 10.000 euros. ¿Pero qué actuaciones deberán acometer?

En primer lugar, un nuevo mobiliario. Se incentivará la compra de sillas, mesas y barras que estén fabricadas con materiales reciclables, biodegradables o procedentes de madera certificada de gestión forestal sostenible. También se podrán usar las ayudas para instalar cierres compatibles con la legislación de costas, así como estructuras o suelos considerados de "bajo impacto ambiental, reutilizables o con certificación ecológica"

Y lo mismo ocurre con las sombrillas, que además tienen un alto impacto visual. Los toldos, pérgolas y otros sistemas de sombreado deberán usar tejidos reciclados, naturales o con tratamientos de eficiencia energética que reduzcan la radiación y el consumo eléctrico asociado a la climatización.

Eficiencia energética

Además, la iluminación deberá ser eficiente. Las ayudas podrán usarse para la instalación de sistemas LED de bajo consumo, así como dispositivos de control automático que optimicen el uso energético. Y se primará el ahorro de agua por eso se darán subvenciones también para instalar grifos con temporizador, sistemas de reutilización de aguas grises y placas solares que contribuyan a la eficiencia hídrica y energética del establecimiento.

Asimismo, se subvencionarán mejoras relacionadas con la gestión de los residuos como la instalación de contenedores diferenciados para la recogida de la basura, así como sistemas de compostaje o dispositivos que faciliten la reducción de plásticos desechables.

Aunque aún queda mucho para el verano, las ayudas se convocan ahora para dar tiempo a tramitarlas y que se puedan acometer las obras antes de la llegada de la temporada de playas. Así, el plazo para solicitar estas subvenciones se abre dentro de una semana y se concederán por orden de petición hasta que se agote el crédito.