Un accidente en la A-52 con casi una decena de vehículos deja cinco heridos

Los efectos de la borrasca Ingrid comienzan a dejar los primeros heridos en las carreteras gallegas. Durante la tarde de este viernes 23 de enero se han registrado al menos tres accidentes en la A-52 y el área de Vigo con seis heridos de diversa consideración.

El más grave de ellos tuvo lugar a las 17.11 horas en el punto kilométrico 266 de la Autovía das Rías Baixas, a su paso por Melón. La colisión de entre 8 y 9 vehículos en dirección Ourense ha obligado a interrumpir el tráfico de este vial. Según las primeras informaciones del 112 Galicia ha dejado al menos cinco heridos leves. Al lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Ponteareas, 061 y GES de Ribadavia. Aunque en este tramo de la A-52 todavía no hay una gran cantidad de nieve, sí que son visibles las placas de hielo a ambos lados de la carretera.

Una hora después un particular informaba de un accidente en la salida del túnel do Folgoso en A Cañiza, en el punto kilométrico 278 de la misma Autovía das Rías Baixas. En este caso obligó a interceptar uno de los carriles.

Choque en Mos

En el área más cercana a Vigo, una colisión a las 18.20 horas entre dos vehículos particulares en la PO-331 a su paso por Mos se ha saldado con un herido en el cuello.

