La Xunta recibe más de mil peticiones de ayudas para rehabilitar viviendas

La Xunta ha recibido en las primeras horas 1.035 peticiones de ayudas para rehabilitar viviendas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas activó ayer a las 9 horas el plazo para solicitar estas nuevas subvenciones, que finalizará el 1 de septiembre, o en el momento del agotamiento del crédito presupuestario. A las 13 horas, en la provincia de Lugo se habían registrado 373 peticiones; en la de Ourense, 230; en la de Pontevedra, 167; y en la de A Coruña, 265.

El Gobierno gallego destina a esta convocatoria un presupuesto bianual de cinco millones de euros, con fondos autonómicos, que podrán ampliarse si el número de solicitudes excede la cuantía.

Las aportaciones, que pueden alcanzar los 30.000 euros, están dirigidas a propietarios o usufructuarios de viviendas o locales situados en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, con el requisito de que la vivienda rehabilitada debe destinarse a domicilio habitual, bien de su propietario o en alquiler, en este caso, durante un mínimo de cinco años.

Por otra parte, el portavoz de Vivenda del PSOE, Aitor Bouza, denunció ayer que las webs de la Xunta con datos públicos de registros de demandantes de vivienda y empleo «permanecen caídas desde hace semanas».

El diputado requiere explicaciones «claras y rápidas» de los motivos de este «apagón informativo» que impide que los gallegos conozcan los datos sobre «falta de vivienda pública y búsqueda de trabajo». La Xunta respondió que se está renovando la web.