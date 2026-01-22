El virus sincitial roza el 10% de positividad en Galicia
REDACCIÓN
Vigo
El virus respiratorio sincitial (VRS) mantiene su escalada en Galicia: la positividad alcanza ya el 9,8% en la semana 3 (que se extiende del 12-18 de enero), tras el 8% anterior. Así consta en el informe epidemiológico semanal de la consellería de Sanidade. Repuntan las consultas por bronquiolitis en menores de dos años (20,4%). Al mismo tiempo, hubo además 35 ingresos en mayores de 60 años, de los que 25 corresponden a mayores de 80. La cobertura de inmunización neonatal en esta campaña llega al 93,2%.
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego
- Las oposiciones de Educación: obsoletas y con lagunas
- El accidente de Adamuz recuerda las tragedias ferroviarias de Angrois, Rande y Porriño que dejaron casi 100 muertos en Galicia
- Nicolás Pérez, de director técnico a paciente de covid persistente: «No descanso ni en cama»
- El «vakamulo»: el superjabalí gallego que puede llegar a pesar hasta 200 kilos
- El 30% de las plazas de la OPE de Educación de 2025 quedaron vacantes
- La 'fuga' de mujeres deja 'masculinizados' un tercio de los concellos del rural