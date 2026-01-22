El virus sincitial roza el 10% de positividad en Galicia

El virus respiratorio sincitial (VRS) mantiene su escalada en Galicia: la positividad alcanza ya el 9,8% en la semana 3 (que se extiende del 12-18 de enero), tras el 8% anterior. Así consta en el informe epidemiológico semanal de la consellería de Sanidade. Repuntan las consultas por bronquiolitis en menores de dos años (20,4%). Al mismo tiempo, hubo además 35 ingresos en mayores de 60 años, de los que 25 corresponden a mayores de 80. La cobertura de inmunización neonatal en esta campaña llega al 93,2%.