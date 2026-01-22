Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cómo superar el peor temporal del invierno en Galicia?

Esto es lo que aconseja la Xunta

Una mujer camina bajo una nevada en Pedrafita do Cebreiro el pasado 5 de enero.

Una mujer camina bajo una nevada en Pedrafita do Cebreiro el pasado 5 de enero. / Carlos Castro / EP

Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

La comunidad está en guardia ante el que será “el peor temporal del invierno”, en palabras de la Aemet, por culpa de la borrasca “Ingrid”. La Consellería de Sanidade también se ha pronunciado y lo ha hecho para advertir a los ciudadanos que sigan una serie de recomendaciones ante las bajas temperaturas que se aguardan duarnte estos días.

En especial, la Xunta está preocupada por la población más vulnerable, pero las recomendaciones son para todos los ciudadanos, y con la idea de “evitar” o “reducir” el “mpacto negatio” del frío en el organismo.

Algunos consejos caen de cajón, como el abrigarse. Sin embargo, la Administración insta a usar ropa que no sea apretada y que transpire, y recuerda que es mejor emplear varias cas de ropa ligeras superpuestas en vez de una sola prenda más gruesa. Esa protección se debe hacer extensible a la cabeza, los pies y las manos porque “son las zonas más sensibles y de mayor pérdida de calor”.

Esa ropa de abrigo debe ser “resistente al viento y a la humedad” (no mojarse es otra de las recomendaciones) y para los pies, lo mismo: se aconsejan calzado impermeable y que no resbale.  En ese sentido, conminan a extremar el cuidado al salir a la calle si hay hielo para evitar caídas que pueden producir fracturas de cadera, sobre todo pensando en los más mayores de la casa.

A veces el trabajo obliga sí o sí a estar en el exterior. Para esos casos, Sanidade indica que se haga “con precaución”, “suavemente”, “procurando no agotarse”, consejos que enfatiza si la persona sufre de algún tipo de enfermedad de tipo cardiorrespiratorio o hipertensión.

Cuidado con las estufas

Una mención aparte se merecen las estufas de leña y de gas o braseros de carbón. Si se emplean, Sanidade recomienda “ventilar la estancia con frecuencia para renovar el aire y evitar la acumulación de monóxido o dióxido de carbono”, apagar durante la noche los dispositivos y asegurarse de que funcionan “correctamente”, manteniéndolas lejos de telas u otros elementos inflamables. Este invierno se han producido varios casos de fallecimientos asociados a estos aparatos.

A la hora de viajar, y “si hay que” hacerlo, la Xunta conmina a los interesados a verificar cuál es la situación meteorológica, el estado de las carreteras, en qué puntos puede pararse o refugiarse y que el vehículo que se conduce va en las condiciones adecuadas, con el depósito lleno y con cadenas. El móvil debe llevar cargada la batería.

Además de cuidarse, la Xunta insta a cuidar: por ello insta a mantener el contacto con personas más vulnerables para comprobar su estado.

