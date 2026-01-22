El Ministerio de Hacienda prevé una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial con 3.300 millones extra
Los expertos proponían que se vinculara su dotación al PIB y no a las inversiones del Estado
En el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio de Hacienda, se prevé una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial. Se hará una aportación adicional de 3.300 millones de euros a este mecanismo, que tendrá por objetivo garantizar más recursos para las comunidades que se sitúen por debajo de la media en financiación por habitante.
El Gobierno no ha precisado más, pero la reforma del Fondo de Compensación Territorial había sido ya propuesta por la comisión de expertos creada para analizar la financiación autonómica.
Este grupo de trabajo había advertido ya de la «magra dotación» del Fondo de Compensación Interterritorial que achacó a que está vinculada con la inversión real de los Presupuestos Generales del Estado. En su lugar, proponen que se ligue directamente al PIB o los ingresos no financieros.
