La jefa de Pediatría de Vigo presidirá el Consello de Bioética gallego

La jefa del Servicio de Pediatría del área sanitaria de Vigo, la doctora Ana Concheiro Guisán, acaba de ser nombrada como presidenta del Consello de Bioética de Galicia.

specialista en Neonatología, Concheiro es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), donde actualmente también ejerce como profesora de Pediatría, en la Facultad de Medicina. Doctora por la Universitat de Barcelona, completó su formación en bioética en el Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramon Llull). Llega al cargo avalada por una trayectoria clínica y también docente e investigadora. Además, la doctora Luisa Fernanda Peleteiro, será vicepresidenta. Psiquiatra en el Hospital de Conxo (Santiago), cuenta con formación específica como especialista en Bioética Aplicada.

