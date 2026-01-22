Galicia es la comunidad que perdió más fondos solidarios del Estado

El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) es una pieza clave en la financiación autonómica para corregir los desequilibrios económicos entre comunidades y hacer efectivo el principio de solidaridad. Pero los recursos que inyecta el Estado a este instrumento han ido menguando año tras año desde 2009, hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas advierte de que «la escasa dotación dificulta de forma determinante su efectividad». En el caso de Galicia, las partidas que recibe ahora son cinco veces menores que las que tenía hace 16 años. Pero además ha sido la autonomía más perjudicada por este recorte de fondos.

Son diez las comunidades que se benefician del Fondo de Compensación Interterritorial. Para el reparto se tienen en cuenta variables como la población relativa, la superficie, el saldo migratorio, el paro o la dispersión y luego se introducen correcciones vinculadas a la renta por habitante o la insularidad. En 2009 Galicia recibió 197,2 millones de euros con cargo a estos fondos, una cifra que ha ido recortándose año tras año hasta quedarse en los 38,5 millones de euros que obtuvo en 2025, según los datos del Ministerio de Hacienda.

Detrás de esta merma de fondos está el desplome que sufrió la dotación del FCI por parte del Estado. La cuantía destinada a este fondo se establece sobre la base del dato de inversión civil del Estado pero en los últimos años el Gobierno ha priorizado el gasto social sobre el capítulo inversor, de manera que el Fondo de Compensación Interterritorial se fue vaciando.

Fondo de compensacion interterritorial / Hugo Barreiro

Descenso

En todo caso, el recorte de partidas ha sido más intenso en Galicia en estos últimos 16 años que en el resto de comunidades. Los fondos que percibe se desplomaron un 80,4 por ciento, según los cálculos del Tribunal de Cuentas, frente al descenso medio del 68 por ciento. Castilla y León, Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha también tienen caídas por encima del 70 por ciento. Mientras, las menos perjudicadas han resultado Canarias (solo un 38 por ciento de descenso) y Cantabria (una bajada del 55 por ciento).

Según un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, el Fondo de Compensación Interterritorial experimentó «un proceso de reducción continuada» pasando de 1.353 millones en 2009 a solo 432 millones el pasado año. «Esto dificulta el fin de corregir los desequilibrios territoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad», advierten.

En Galicia estos fondos se han empleado sobre todo para sanidad e infraestructuras. Así, por ejemplo, las partidas del fondo solidario han servido en los últimos años para la ampliación del Hospital Montecelo, en Pontevedra, pero también han sido clave para acometer obras en el resto de hospitales gallegos o construir y ampliar centros de salud. Asimismo, se han empleado para mejorar las conexiones viales, para la conservación de carreteras o para actuaciones para facilitar la movilidad urbana.

Y la Xunta ha apurado además en el último año la ejecución de prácticamente todas las partidas que tenía pendientes con cargo a este instrumento. A fecha de diciembre de 2025, solo le quedaban sin gastar los 38,5 millones de euros íntegros que recibió el pasado año y de los que aún no ejecutó ni un solo euro. Aun así, consiguió ya invertir el dinero que le restaba de las anualidades de 2012, 2013, 2014, 2020, 2021 y 2024, que sumaban 47 millones de euros. En resumen, su grado de ejecución supera ya el 99 por ciento.