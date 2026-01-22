La falta de sustitutos de Latín y Griego abre la puerta a docentes sin máster

Alumnado de Humanidades del IES Santa Irene de Vigo, pero también de centros de Ferrol y de Melide (Lugo), está sufriendo la falta de profesores en las especialidades de Latín. Faltan sustitutos para cubrir las jubilaciones y la Xunta ha tenido que abrir nuevas listas para que se incorporen docentes que puedan asumir esa labor.

Pero eso no basta: además, para evitar que ese período en el que los estudiantes ven «interrumpido su proceso formativo» se dilate, la Administración ha recurrido a una cláusula que aplica en situaciones «muy excepcionales»: permitirá que profesorado que no posea el máster que acredita la formación pedagógica y didáctica correspondiente imparta clase. Porque, como alega la Consellería de Educación, «recibir clase, de forma temporal, por parte de profesorado sin el máster es una medida mucho menos gravosa para el alumnado afectado que quedarse sin poder recibir docencia».

Así lo señala en la resolución de esta semana por la que se convoca el procedimiento para la elaboración de las listas de interinidades y sustituciones para impartir docencia en las especialidades de Latín y Griego, dentro del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Eso sí: un requisito que deben cumplir los candidatos que opten a esas sustituciones es el de comprometerse a adquirir esa formación pendiente en el plazo de dos cursos académicos. Además, el nombramiento efectuado por esa vía especial «no habilitará para la consolidación» en las listas.

Una solución excepcional, pero ya utilizada

No es la primera vez que el Ejecutivo gallego recurre a esa solución de urgencia. Ahora es Latín y Griego, pero las listas se van abriendo según haga falta. Según informan desde el departamento que dirige Román Rodríguez, las disciplinas anteriores en las que se permitió abrir listas sin máster eran también del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, aunque esas situaciones solían afectar más a FP que a la ESO. No obstante, ya había casos, como el de Informática, también en estos estudios. De hecho, según la enumeración facilitada por Educación, la Xunta ha echado mano de esta alternativa excepcional en las especialidades de Informática, Sistemas electrónicos, Sistemas electrotécnicos y automáticos, Instalaciones electrotécnicas, Sistemas y aplicación informáticas y Equipos electrónicos.

Según Educación, el que ahora se haya abierto esta posibilidad en Griego y en Latín es debido a un «problema puntual derivado da jubilación de tres profesores». Dado que se agotaron las listas de sustitución, la Consellería abre nuevas listas en estas especialidades con la idea de cubrir estas plazas «lo más pronto posible», sostienen. De Filología Clásica sale una media de 9 egresados por año.

Además, desde Educación destacan que desde este curso está en marcha un acuerdo con la UNED para aumentar las plazas disponibles en Galicia para cursar el Máster de profesorado hasta alcanzar 250. Esas 250 plazas se suman a las 740 de las tres universidades públicas. El total, 990, supone un 20% más que un curso atrás.