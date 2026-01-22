Escapada de fin de semana en la nieve en Galicia: los mejores lugares cerca de Vigo para disfrutarla

Los termómetros de Galicia llevan unas semanas tiritando y la lluvia no termina de dar tregua. Con un tiempo tan desagradable, muchos descartan hacer planes para el fin de semana más allá de los centros comerciales o de ver una peli en casa, pero estas no son las únicas opciones. El clima que se prevé para estos días puede darnos la oportunidad perfecta para una escapada a la nieve.

La comunidad afronta un tramo final de semana marcado por la inestabilidad atlántica y un descenso térmico acusado. Para este jueves se esperan precipitaciones persistentes -incluso con tormenta y granizo- especialmente en la fachada occidental, con un ambiente todavía relativamente templado en la costa pero ya a la baja en ciudades como Vigo, con máximas en torno a 14 ºC y mínimas sobre 9 ºC, o Santiago, con 11ºC y 5ºC.

Una nueva borrasca de alto impacto llamada Ingrid, afecta a Galicia desde hoy, jueves, causando un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes y, además, nevadas en cotas bajas (a partir de unos 500 metros) desde el viernes. Mientras que en Vigo se prevén máximas de 9 ºC y mínimas de 7 ºC, en algunas zonas cercanas se podrá disfrutar de la nieve.

Siete lugares para disfrutar de la nieve esta semana cerca de Vigo

Según los datos de MeteoGalicia, las zonas altas de Pontevedra y Ourense tienen muchas posibilidades de registrar nevadas durante el próximo fin de semana. Algunas zonas de montaña podrían amanecer este sábado cubiertas por un manto blanco, una escena que muchos no querrán perderse.

Para afinar al máximo el tiro a la hora de ir a ver la nieve esta semana, lo mejor es buscar lugares que queden por encima de la cota de nieve prevista (500 metros) y revisar las previsiones meteorológicas de la zona antes de salir de casa. Para darte una idea y ayudarte a organizar tu fin de semana, te traemos siete lugares cerca de Vigo en los que podrá nevar este fin de semana: