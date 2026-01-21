La Xunta construirá 412 viviendas públicas en Santiago y A Coruña

La Xunta lanzó ayer el concurso de ideas arquitectónicas para construir 412 viviendas públicas y dos residencias de estudiantes en Santiago de Compostela y A Coruña, así como 150 alojamientos compartidos en la ciudad herculina.

Estos proyectos tienen como objetivo facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para estudiantes y menores de 36 años, y cuentan con una inversión por parte del Gobierno gallego de más de 80 millones de euros.

En la capital gallega se actuará en una parcela de 11.013 metros cuadrados de superficie ubicada en Salgueiriños y que actualmente se utiliza como aparcamiento, donde se construirán 244 viviendas de promoción pública y una residencia juvenil con 150 plazas para jóvenes de 16 a 30 años que, por motivos de estudio o trabajo tengan que vivir fuera de su domicilio.

Este proyecto será posible gracias a la modificación normativa que permite, desde el pasado 1 de enero, transformar suelos dotacionales en espacios residenciales, ya que el Gobierno gallego no dispone de más suelo para construir en la ciudad, según explicó en la presentación el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En A Coruña se construirá una residencia del mismo tamaño y 168 viviendas en terrenos propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) dentro del campus universitario de Elviña.

Para la ciudad herculina también se proyectan 150 alojamientos compartidos.

El IGVS se encargará de la urbanización de las parcelas y la construcción de las viviendas y los alojamientos compartidos, mientras que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude hará lo propio con las residencias. Esta fase técnica de concurso de ideas arquitectónicas cuenta con una inversión de 4,2 millones de euros.