Pontevedra, la provincia española con más montes que venden aire limpio

Galicia se ha convertido en el epicentro del mercado de carbono en España. La comunidad concentra la mitad de los proyectos dados de alta para absorber carbono y venderlo a las empresas que quieran compensar sus emisiones, y dentro de ese liderazgo, Pontevedra se erige como la joya forestal del país. Con 251 montes inscritos en el registro voluntario de huella de carbono del Gobierno central, no es solo la provincia con más proyectos dedicados a la venta de aire limpio, sino que supera, y con creces, a cualquier otra comunidad autónoma.

Concretamente, a diciembre de 2025 eran 1.244 los proyectos inscritos en el registro, de los que 610 son gallegos. En todo caso, su peso no es igual en todo el territorio, y los 67 de A Coruña contrastan con los 251 de Pontevedra. Por el medio se quedan Ourense y Lugo, con 168 y 124 cada una, respectivamente.

Son cifras que llaman la atención, puesto que los proyectos de Pontevedra superan a los de cualquier otra comunidad —después de Galicia, la que más proyectos inscritos tiene es Castilla y León, con 191—. Cuestionados al respecto, desde la Asociación Forestal de Galicia —que gestiona gran parte de estas iniciativas, la mayoría de comunidades de montes— señalan a varias causas. Por un lado, explica Daniel Cebreiro, responsable del área de carbono, este liderazgo está relacionado con la fragmentación de la propiedad, que hace que se multipliquen. A esto se suma la complejidad de la zona, en la que un mismo proyecto puede tener varios turnos de corta y, por lo tanto, se contabilizan por separado.

Pero, sin duda, una de las cuestiones más llamativas es el impacto que tuvieron los incendios del verano de 2017, que afectaron sobre todo a Pontevedra. Las catástrofes, explican desde la Asociación Forestal, influyen mucho en el número de proyectos, porque el registro prioriza proyectos que generan nueva absorción de carbono, como reforestaciones en terrenos sin arbolado y la restauración de montes quemados. Y en Pontevedra, donde apenas hay monte raso, buena parte de los proyectos proceden precisamente de la recuperación de zonas afectadas por el fuego.

Número de proyectos de absorción inscritos en el Registro voluntario de huella de carbono / Hugo Barreiro

«Que las superficies que ardan se puedan restaurar para generar créditos de carbono es muy importante para que esa restauración se lleve a cabo», señala Cebreiro, que tiene claro que si los propietarios no tuviesen este aliciente, «la mitad de estos montes ahora estarían abandonados».

Precisamente por esto mismo, en la Asociación Forestal no tienen ninguna duda de que dentro de dos o tres años habrá nuevos proyectos en Ourense, la provincia más afectada por el fuego el verano pasado. Por lo tanto, el mercado no se erige solo como un complemento económico a los propietarios y una forma para que las empresas compensen sus emisiones, sino como una medida para asegurar que los incendios, «que van a estar ahí y son inevitables, por mucho que se haga», tengan el menor impacto posible.

Entre 20 y 50 euros por tonelada de carbono

Además de ser líder en el número de proyectos inscritos, Galicia también es la región donde más se compensan emisiones, alrededor de un 70% del total, explican desde la Asociación Forestal de Galicia. En todo caso, el precio de la tonelada de CO2 varía en función de la masa forestal. Por un lado, las más baratas son las de crecimiento rápido, como el eucalipto, cuyo precio ronda los 20 euros por tonelada.

El carbono capturado por masas de coníferas, en cambio, ya asciende a los 25 o 30 euros por tonelada, dependiendo de las características del bosque. Pero el que mejor se paga es el capturado por masas de frondosas, más sostenibles y con tasas de captura mayores, que duplican esta cantidad y llegan a los 50 euros por tonelada, sino más. En todo caso, el precio es muy volátil, influenciado por aspectos como la localización, la composición de la masa forestal o la propia demanda.

Precisamente por esto, Cebreiro insiste en que la venta de créditos de carbono «siempre debe ser un complemento a otra actividad», y nunca debería ser «la única razón» para hacer una plantación. «Tiene que ser una ayuda para que la plantación sea viable en el tiempo y la gente tenga dinero para mantenerla», y este es su «papel fundamental»: contar con recursos hasta que se talan los árboles, ya que «en el mercado de la madera solo ingresas al final, con las cortas». Y así es precisamente como funciona en Galicia, donde «estamos monetizando este mercado».

En el caso de Pontevedra, por ejemplo, la gran mayoría de los proyectos son de comunidades de montes y, por lo tanto, de propietarios privados, «a los que les llega el dinero, y ese es el objetivo principal». «Estamos haciendo lo que debería hacerse en todos lados, que el mercado de carbono tenga un impacto positivo en el entorno», que es, precisamente, lo que solicitan los compradores. «No todas las empresas tienen la misma actitud, pero los que están en Galicia seleccionan muy bien los proyectos y piden incluso más de lo que pide el registro», señala Cebreiro al respecto, que ante todo destaca la importancia de que convertir el los recursos forestales en dinero para la ciudadanía.