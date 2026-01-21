¿Qué es y cómo funciona la venta y registro de CO2 en Galicia?

El Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción del Ministerio para la Transición Ecológica regula el mercado voluntario de carbono en España desde 2014, y hoy en día cuenta con 1.244 proyectos inscritos, de los cuales casi la mitad (610) son gallegos. Su objetivo es doble: promover la sostenibilidad en las empresas y organizaciones, ayudándolas a medir, reducir y compensar su huella de carbono, e incentivar, a su vez, iniciativas ambientales capaces de capturar CO2 de la atmósfera, principalmente a través de proyectos forestales.

Estos proyectos de absorción deben cumplir varios requisitos. Primero, deben ser reforestaciones en zonas que estuviesen desarboladas desde 1989 o, en su defecto, en zonas incendiadas para el restablecimiento de una masa forestal existente. Además, deben tener al menos una hectárea de superficie, con árboles que en su etapa de madurez alcancen como mínimo los 3 metros, una permanencia del al menos 30 años y haber sido puesta en marcha después de 2013. Del mismo modo, deben contar con un plan de gestión y el cálculo de las absorciones se hará acorde a los criterios del Registro.

Una vez aprobado el proyecto, sus absorciones quedan disponibles para que puedan ser utilizadas por empresas u organizaciones que buscan compensar parte de su huella climática. Así, las compañías inscritas en el registro pueden calcular su huella de carbono y comprar toneladas de CO2 para compensarla, de forma absolutamente voluntaria. En todo caso, no existe un precio fijo, que estipula el titular de cada proyecto, si bien desde la Asociación Forestal de Galicia explican que, dependiendo de las características de la masa forestal, hoy en día se sitúa entre los 20 y los 50 euros por tonelada de CO2. Las masas de crecimiento rápido suelen situarse en la franja baja, mientras que los bosques de frondosas y proyectos con mayor valor ambiental alcanzan precios más elevados.