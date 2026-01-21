La concejala de Lugo María Reigosa pide la baja de militancia en el PSOE

La concejala del Ayuntamiento de Lugo María Reigosa ha pedido la baja como militante del Partido Socialista, un paso que da tras la salida el pasado mes de diciembre de la dirección formal del área de Medio Ambiente en el gobierno municipal y después del que el alcalde, Miguel Fernández, dijera que la concejala sigue en el grupo municipal socialista «con normalidad».

La propia edil confirmado a Europa Press que pidió en la tarde del lunes su baja como militante del PSOE.

Después de ello, ayer el alcalde, el socialista Miguel Fernández, remitió unas declaraciones a los medios de comunicación en el que sostiene que la concejala sigue siendo miembro del grupo municipal y participa en las reuniones y debates con «normalidad y a todos los efectos».

«Para tranquilidad de todos, seguimos trabajando como hasta ahora, con normalidad y centrados en los temas importantes de la ciudad», insistió el regidor de la ciudad, en la que PSOE y BNG gobiernan en bipartito.

En las declaraciones, Miguel Fernández recuerda que la concejala se incorporó a la corporación «en una situación complicada», en referencia al fallecimiento de Pablo Permuy.

Ello, recordó, «pasado ya el ecuador del mandato, con las áreas perfectamente definidas y funcionando con normalidad» y «con la limitación de la no autorización de la dedicación parcial por parte de la administración para que trabaje».

Además, el alcalde reconoció que «los ajustes necesitan tiempo» y señaló que «en el grupo municipal tiene que imperar la coordinación, el debate interno y también la disciplina de voto». «A veces, efectivamente, se producen debates y criterios diferentes que se estudian y se consensuan», indicó.

En el Ayuntamiento de Lugo los socialistas, que lograron ocho concejales en las municipales de 2023, gobiernan en coalición con el BNG, que se hizo con cinco ediles. Por ello, el voto de María Reigosa es clave en un contexto en el que los populares de Elena Candia fueron la lista más votada y alcanzaron los 12 concejales, quedándose a un acta de la mayoría absoluta.