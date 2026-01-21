Los agricultores gallegos replantean sus protestas contra Mercosur

Tras varias semanas de protestas por el acuerdo de la UE con Mercosur, los agricultores y ganaderos gallegos quieren repensar sus movilizaciones, sobre todo en Ourense y Lugo, ciudades donde se han mostrando más activos.

Los de Agromuralla e Gandeiros Galegos da Suprema, concentrados en la ciudad de Lugo desde el lunes 12 de enero, volvieron a tomar las calles un día más para hacer ver su protesta, apoyados por políticos del BNG, entre ellos el diputado Néstor Rego.

Varias decenas de personas se unieron a la manifestación que se celebró desde la sede de la Xunta, donde se concentran todos los días, hasta la Subdelegación de Gobierno, encabezada por un ejemplar de buey de Raza Rubia Gallega y acompañados por pancartas y cencerros.

El presidente del colectivo destacó que hoy mantendrán las concentraciones, pero que luego se reunirán para ver la posible continuidad de la tractorada o buscar otras acciones de protesta diferentes y puntuales porque de momento non han tenido el efecto deseado.

Los ganaderos y agricultores de Ourense señalaron, por su parte, que están «montando un plan a muy corto plazo» con respecto a la posibilidad de movilizarse en nuevas protestas en la provincia, aún sin desbloquear la N-120, que permanece cortada por cuarto día consecutivo. «Así es inviable competir con Mercosur en igualdad de condiciones. No vale que nos digan que van a controlar las entradas», se quejó su portavoz, Miguel Gómez.