Dos detenidos en A Coruña y uno en Arteixo dentro de una gran operación antidroga desde Ferrol a Pontevedra
Vecinos han sido testigos de presencia policial en la calle Emilia Pardo Bazán y en Os Castros, dentro de una actuación bajo secreto de sumario que dejó otros cuatro arrestos por la geografía gallega
RAC
Policía Nacional y Guardia Civil realizan desde la madrugada de este martes una operación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en varios puntos de Galicia que incluyó registros en varios puntos de A Coruña. De acuerdo con fuentes policiales, se ha detenido a dos personas en la ciudad y y a otra en Arteixo. Según ha podido confirmar este diario, ha habido despliegue policial en la calle coruñesa Emilia Pardo Bazán, en el Ensanche, y la vía Buenavista, en el barrio de Os Castros, además de en la comarca.
Pero la operación se extiende por otros puntos en Galicia. Ha habido actuaciones en Ferrol, donde han sido detenida una persona, y en Pontevedra, con tres arrestados. Desde la Guardia Civil señalan que en la operación, además de este cuerpo y el 091, participa Vigilancia Aduanera, y "va desde A Coruña hasta la comarca de O Salnes", en Pontevedra.
Varios vecinos han sido testigos del despliegue de varias patrullas policiales y de la Guardia Civil, y fuentes policiales han confirmado que se ha realizado varios registros. La autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario.
*Noticia en ampliación
