Los hospitales gallegos atienden al día más de 1.500 urgencias que no son graves

La actividad de los servicios de Urgencias de los hospitales gallegos parece no tener techo. Al margen de los picos puntuales de demanda que se producen, por ejemplo, cuando arranca la campaña de gripe, la afluencia a emergencias con carácter general sigue creciendo. Así se ha elevado un 13 por ciento respecto a la época prepandemia. En 2025 se atendieron 1.186.154 urgencias, lo que supone casi 22.000 más que un año antes. Sin embargo, casi la mitad de estas atenciones se corresponden con casos clasificados como «poco o nada urgentes», de manera que podrían ser resueltos perfectamente por Atención Primaria.

Los coordinadores de Urgencias de los hospitales gallegos han alertado precisamente del «riesgo de colapso» de estos servicios por el aumento de actividad y la falta de profesionales. Y vinculan esta sobrecarga que sufren con las demoras que existen en Atención Primaria. Cuando la espera para conseguir cita con el médico de familia es de varios días, muchos gallegos optan por acudir directamente a Urgencias de los hospitales, que en momentos de mucha actividad, como cuando se disparan las infecciones respiratorias, terminan saturadas y con pacientes en los pasillos.

Según los datos de la Consellería de Sanidade, del total de 1.186.154 emergencias registradas en 2025, el 46,8 por ciento se corresponde con casos «poco o nada urgentes». Fueron 555.120 atenciones que, según el triaje del Sergas, no requerían una atención urgente: unas 1.500 cada día.

Estos pacientes deberían ser atendidos en el centro de salud o, en su defecto, en un Punto de Atención Continuada, en lugar de duplicar la carga de trabajo de las Urgencias hospitalarias.

Descenso

El peso de los casos «poco o nada urgentes», sin embargo, ha descendido ligeramente. Si en 2024 era el 47,2 por ciento de todas las urgencias atendidas por el Sergas, el pasado año bajó al 46,8 por ciento, es decir, 0,4 puntos menos.

Sin embargo, en números absolutos crecieron, pues también aumentó el número total de urgencias. Así, se pasó de 549.558 atenciones «poco o nada urgentes» a 555.120.

Según los médicos de Urgencias, les llegan casos de personas con un simple resfriado, un dolor de garganta, una pequeña contusión, diarrea, cistitis, cefaleas o una conjuntivitis que deberían ser atendidos en Primaria.

Los coordinadores de los servicios de Urgencias de los hospitales gallegos reclamaron, a través de un comunicado conjunto, que la Atención Primaria «asuma su papel de primer escalón asistencial». «Es inaceptable como organización y como sociedad que haya tiempos de respuesta en ese nivel asistencial que lleguen hasta las 3 semanas de dilación», denunciaron.

A la Asociación de Medicina Familiar y Comunitaria le molestó que los médicos de urgencias culpen a Primaria, pero los sindicatos apoyan las reivindicaciones de los servicios de emergencias.

Simega

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) denunció ayer la «insoportable situación» que sufren esos profesionales de Urgencias por la «excesiva carga de trabajo que tienen y las guardias continuadas». Por esta razón, ayer reclamó una reunión urgente de la mesa sectorial con la Consellería de Sanidade para actualizar el acuerdo de Urgencias Hospitalarias, que no se revisa desde hace 18 años.

Este sindicato demanda además mejoras salariales y laborales para el personal de los servicios de emergencias de los hospitales. Así, reclaman la instauración del complemento de disponibilidad, que supone el pago de un plus de 230 euros por día disponible más otros 10 euros por hora de guardia realizada. También piden equiparar el precio de la jornada complementaria de los médicos de Urgencias al de la jornada complementaria de Atención Primaria.

Y para los mayores de 55 años y en casos de enfermedad se reclaman los mismos módulos de los que disfrutan los especialistas con exención de guardias. Simega plantea que se prime la voluntariedad para cubrir jornadas complementarias y que las noches de los viernes sean consideradas, a efectos retributivos, como prefestivas.