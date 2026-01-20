Galicia pacta «listas estables» para interinos de educación: ¿qué criterios se usan para saber si un puesto está «consolidado» en las listas?

El acuerdo firmado por CCOO Enseñanza, ANPE, CSIF y UGT-SP con la Consellería de Educación elimina, para un grupo concreto, la obligación de matricularse y presentarse a las oposiciones solo para mantenerse en las listas de interinos y sustitutos. La medida, eso sí, no es para todo el mundo: se limita a quien tenga «puesto consolidado» y será efectiva cuando se firme la adenda y se publique en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

¿Qué criterios se usan para saber si un puesto está «consolidado» en las listas?

El concepto de «uesto consolidado» se aplica a quienes ya han estabilizado su posición en los listados gracias al trabajo efectivo, es decir, por servicios prestados. El acuerdo no detalla en este punto umbrales concretos (por ejemplo, cuántos días o cursos) ni un método de cálculo. Sí aporta un contexto útil: la Consellería ya venía utilizando ese criterio de «puesto consolidado» para algunos trámites de gestión voluntaria, como restringir provincia o municipios en los llamamientos, y esos trámites quedaban reservados a personal interino con esa condición.

¿Cómo afecta la medida a quien quiere inscribirse por primera vez en las listas?

Para incorporarse por primera vez a las listas, y para el personal sin puesto consolidado, se mantiene la regla de fondo: seguirán siendo necesarias las oposiciones. Es decir, la participación en los procesos selectivos sigue siendo un elemento central del sistema de ordenación, junto con la prestación de servicios. La novedad, por tanto, no abre una vía general de acceso ni elimina oposiciones para nuevos solicitantes: lo que hace es retirar un trámite periódico (matricularse y presentarse) solo a quienes ya tienen puesto consolidado y lo hacían únicamente para no perder su posición en la lista.