La fuga de talento STEM en Galicia se dispara un 50% en tres años, según un informe de la Xunta

En los últimos años es habitual que el Gobierno gallego presente iniciativas para atraer talento laboral en general o investigador en particular. Pero no se trata solo de pescar fuera trabajadores y científicos «de primer nivel», sino también de evitar que el talento formado en Galicia busque mejores perspectivas laborales más allá de sus fronteras, sea en otra autonomía, lo más usual, o en el extranjero. Sin embargo, la evolución de esa variable no está siendo positiva entre los egresados de titulaciones del ámbito científico y tecnológico, pese a que la UE advierte que la «escasez» de profesionales STEM (en inglés, el acrónimo de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) es uno de los principales desafíos para la competitividad económica en Europa. Según un informe de la Xunta, en solo tres años se han disparado un 50% los egresados STEM que optan por hacer las maletas.

Así figura en el análisis «Talento digital: Estudo da traxectoria profesional dos perfís STEM de Galicia», realizado por Osimga, dependiente de la Amtega. El estudio, usando el informe de inserción de la Acsug, refleja que un 69,4% de los egresados STEM trabaja en Galicia al finalizar sus estudios, casi 5 puntos porcentuales por debajo de la media del sistema universitario gallego. Además, añade, la «tendencia de la opción de desarrollar su trabajo fuera de Galicia en su trayectoria laboral se incrementa desde 2021 pasando del 20,3% al 30,6% en 2024». La situación se da en especial en los grados e tecnología, donde se pierde el 37,7% del talento universitario y afecta menos en las Matemáticas, con un 16%.

Lo que opinan los empleadores

De hecho, la «fuga de talento motivada por condiciones salariales poco competitivas y falta de proyectos atractivos» constituye una de las «amenazadas» detectadas al examinar las demandas, competencias y retos que percibe el sector empresarial a partir de entrevistas en profundidad a «interlocutores clave del sector TIC y de otros ámbitos estratégicos», desde directivos a responsables de recursos humanos. Y esa fuga se produce en un momento en el que la demanda «crece más rápido que la oferta de personas tituladas», sobre todo en titulados TIC.

Por un lado, los números relativos a la inserción laboral definen el «escenario positivo» de contar con una formación STEM: tasas de ocupación dos puntos más altas que la media o mayor peso de contratos indefinidos, que dan fe de una «alta capacidad de absorción del mercado laboral gallego».

Con todo, esa situación «convive con desafíos estructurales», advierte el informe. Los empleadores admiten la «alta demanda» de profesionales STEM, enmarcada en un proceso de digitalización y de transición a la economía verde, pero también «un desajuste entre la formación académica y las necesidades del mercado marcado por una especialización excesiva y una falta de competencias prácticas». A eso se sumaría, la «dificultad» para retener el talento o la necesidad de las soft skills.

Conexión universidad-empresa

Por ello, se insta a la «mejora de la conexión universidad-empresa», ya que la primera va «retrasada» con respecto al mercado laboral, con formación dual, «prácticas reales», un impulso a las competencias transversales (comunicación, trabajo en equipo, capacidad de liderar proyectos...) o «revisar» las estrategias de especialización optando por formación general y especialización a través de máster. Las empresas urgen perfiles «más versátiles» que combinen conocimientos y «capacidad de adaptación».

El futuro ya está ahí y los empleadores auguran que la demanda de perfiles STEM «seguirá creciendo» y que se van a necesitar «muchos más» de los que hoy en día salen de los campus para big data, ciberseguridad o la IA, si bien esta «reducirá la demanda de perfiles operativos tradicionales».