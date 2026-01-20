El ensayo del virus sincitial consigue 32.600 participantes

La semana pasada miles de gallegos recibieron un SMS del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en los que se les invitaba a formar parte del ensayo clínico que busca averiguar si Abrysvo, vacuna autorizada para la prevención del virus respiratorio sincitial, reduce el riesgo de hospitalización. Desde entonces, ya se han sumado 32.617 personas a la convocatoria Sincigal lanzada por el Sergas, de las que 10.442 lo hicieron el pasado fin de semana.

Aunque la Consellería de Sanidade ya habla de un «éxito» rotundo en los últimos días, sigue animando a los gallegos a unirse a la campaña extraordinaria del ensayo «acudiendo sin cita previa a los puntos habilitados en los hospitales, en distintos horarios, de lunes a viernes». Hasta el 31 de enero también se puede participar en los más de 130 centros de salud adheridos a esta iniciativa.