Cuatro plazas fijas de médico de familia, aún desiertas tras el concurso del Sergas

Tres centros de salud aún tienen un total de cuatro plazas vacantes «de difícil cobertura»: dos ubicadas en O Barco de Valdeorras, una en Oímbra y otra en Verín, tras el último concurso-oposición de destino fijo para médicos de Atención Primaria.

El Sergas ofertaba 271 prazas y lograron destino definitivo 267 profesionales. Es decir, cuatro cupos siguen sin titular, todos en el área de Ourense-Verín-O Barco.

La Consellería de Sanidade publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos que nombra «personal estatutario fijo» y adjudica destino a los seleccionados. Por áreas, Vigo concentra 50 plazas; Lugo-A Mariña-Monforte, 47; y Ourense-Verín-O Barco, otras 47. El reparto se completa con A Coruña-Cee (43), Santiago-Barbanza (39), Pontevedra-O Salnés (28) y Ferrol (13), con el objetivo de consolidar plantillas y reducir interinidades.

Los adjudicatarios disponen de un mes para incorporarse, hasta el próximo 19 de febrero. La publicación activa, además, los plazos del concurso de traslados abierto y permanente: quienes ya prestan servicio en el sistema público gallego cesarán hoy, mientras que el personal de otros servicios de salud podrá hacerlo entre el 20 y el 22. La toma de posesión se fija en 2 días hábiles si no cambia de área, en 7 si cambia dentro del Sergas, o en un mes si procede de fuera, según la normativa vigente.