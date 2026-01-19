Las presuntas negligencias sanitarias en Galicia denunciadas ante el Defensor del Paciente: 42 muertes en 2025

La asociación El Defensor del Paciente recibió el año pasado un total de 734 denuncias por presuntas negligencias médico-sanitarias en Galicia, situándose como la séptima comunidad autónoma con más diligencias. De todas ellas, 42 han acabado de la peor forma: con el fallecimiento de una cuarentena de pacientes por malas praxis en los hospitales gallegos, según el informe realizado por esta asociación.

Sin embargo, con respecto a 2024, el número de asuntos experimenta una «tenue bajada», dicen, con 12 casos menos y «una caída inapreciable del 1,6%». Aún así, la provincia de A Coruña registró casi 400 diligencias, situándose a la cabeza. La siguen la de Pontevedra, con 267; la de Ourense, con 54; y la de Lugo, con una veintena.

Los colapsos en Urgencias de los hospitales públicos gallegos, las intervenciones quirúrgicas de Cirugía general, las largas y lentas listas de espera, el traumatólogo y el ginecólogo son los servicios más denunciados en Galicia en 2025. Por especialidades, además, entre los servicios más tensionados también están Digestivo y Oftalmología, según refleja la Memoria 2025 que ha presentado este lunes la asociación. Concretamente, el hospital de Santiago (CHUS) es el que más denuncias tuvo en todo el año y el que encadena una sarta de protestas, sobre todo, por el colapso del servicio de Urgencias. El segundo es el Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), al que siguen el de Vigo (CHUVI), el de Pontevedra (CHUP) y el de Ourense (CHUO).

A diferencia de los datos con los que acabó 2024, «el dilema de las listas de espera, que tantas preocupaciones ha dado a la Xunta, se estabiliza», indican desde la asociación. Según los datos públicos, el número de gallegos a la expectativa del bisturí es de 49.223 con un período medio de 69 días. Es decir, parámetros similares a los anteriores.

«Aunque son datos embarazosos para la Administración Sanitaria esta es la realidad», lamenta en el documento El Defensor del Paciente. Para la asociación, el sistema sanitario público es universal y excelente, pero no funciona como debería porque «los responsables políticos no lo están cuidando». Además, denuncia que en 2025 se han producido más derivaciones que nunca a hospitales privados. «Entre las derivaciones a los grupos hospitalarios privados y el millón de ciudadanos en lista de espera quirúrgicas hay una estrecha relación. No cabe duda de que la privatización es una opción política», critican.

Celebran que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) haya «incrementado notablemente su actividad quirúrgica». Sin embargo, los datos que facilitan al Ministerio de Sanidad «los ponemos en tela de juicio porque se expulsa a pacientes que rechazan ir a la privada y se ocultan personas que figuran en las llamadas listas no estructurales hasta el punto de alcanzar demoras de más de 180 días». No obstante, la sanidad gallega «se encuentra en el ojo del huracán», añaden, por la falta de médicos de Atención Primaria.