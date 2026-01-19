El gasto de los concellos para sostener los servicios sociales se duplica en una década

El gasto social absorbe cada vez más dinero de las arcas municipales. Los concellos son la administración más cercana al ciudadano y la puerta de entrada al sistema de servicios sociales. Para sostener estas políticas los ayuntamientos se han visto obligados a duplicar su esfuerzo económico durante la última década. Así, ya le dedican al año 357 millones de euros, el 11 por ciento de todo su presupuesto. Es, de hecho, el capítulo de gasto que más se ha incrementado en el ámbito municipal en números absolutos.

En este fuerte crecimiento del gasto social influye el encarecimiento de la ayuda al domicilio. La falta de mano de obra y las mejoras salariales acordadas en el colectivo de trabajadoras sociales han disparado el precio de la atención por hora. Los concellos, a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), reclaman a la Xunta que incremente su aportación para financiar este servicio y no descartan incluso acudir a los tribunales. Se sienten asfixiados económicamente y algunos consistorios tienen dificultades para atender a todas las personas que demandan esta asistencia en el hogar.

En 2014 los municipios gallegos gastaban en servicios sociales 172,3 millones de euros. En una década esta cifra sumó 185,1 millones más, según los datos de liquidaciones presupuestarias correspondientes al año 2024 del Ministerio de Hacienda.

En conjunto, la inversión en actuaciones de protección y promoción social, que incluye además de los servicios sociales el gasto en pensiones o fomento del empleo, creció un 90 por ciento en diez años.

Vivienda

Pero no es el único capítulo presupuestario que ha crecido para las entidades municipales. También gastan un 45 por ciento más en servicios públicos básicos, área que absorbe 1.254 millones del presupuesto de estas administraciones. Dentro de este apartado, la crisis habitacional ha tenido su reflejo en las cifras. Así, los consistorios dedican ahora un 70 por ciento más a políticas de vivienda y urbanismo. En 2024 la cuantía ascendió a 317 millones de euros.

La Agenda 2030 y la apuesta por modelos urbanos más sostenibles se ha traducido además a un mayor esfuerzo presupuestario para fomentar el transporte público, que ha pasado de un presupuesto de 38,3 millones en 2014 a 86,4 millones una década después.

Y, al igual que otras administraciones, los ayuntamientos han cambiado las prioridades en sus inversiones. El presupuesto en infraestructuras crece, pero solo un 26,3 por ciento, mientras que la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito municipal se ha duplicado pasando de un desembolso de 70 millones a 156. Y además las cuentas municipales están cada vez más saneadas. Los consistorios gallegos han logrado reducir su deuda un 68 por ciento en la última década hasta dejarla por debajo de los 50 millones de euros.

En conjunto, los concellos elevaron su gasto un 46 por ciento en la última década. Esto fue posible porque también recaudan más. En 2024 obtuvieron 1.340 millones de euros en impuestos y tasas, un 23 por ciento más que en 2014. El mayor incremento de ingresos fue posible gracias a la buena evolución del IRPF, pero también recaudan el doble por el IBI sobre los inmuebles rústicos y un 23% más en los urbanos.