Costas recupera para el uso público otro terreno ocupado de forma ilegal

El balance de recuperación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) en Galicia suma un expediente más en 2024, esta vez en la provincia de A Coruña. La actuación, resuelta por el servicio de Costas, amplía a 96 los procedimientos de recuperación posesoria tramitados en la comunidad autónoma desde 2010, un dato que se conoce cuando la Xunta ya ejerce, desde hace algo más de medio año, las competencias de gestión del litoral.

La primera línea de costa e un espacio especialmente expuesto a ocupaciones irregulares por su atractivo y su ubicación privilegiada. El Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que el DPMT es un bien inalienable, imprescriptible e inembargable, destinado al uso público, y que cualquier ocupación sin título habilitante puede ser objeto de intervención. En la práctica, los casos más habituales tienen que ver con cierres de fincas, pequeñas construcciones auxiliares, instalaciones permanentes y obras que acaban “ganando” terreno a dunas o servidumbres.

En Galicia, el grueso de las recuperaciones se concentra precisamente en A Coruña, donde se localizan 84 de los 96 expedientes resueltos entre 2010 y 2024, según el balance oficial publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica. A mucha distancia figuran Pontevedra (10) y Lugo (2), una distribución que señala la mayor presión urbanística y de usos sobre el litoral coruñés o, al menos, un nivel más intenso de persecución de estas ilegalidades.

El histórico, además, refleja que la actividad no ha sido lineal. Hubo años con picos de intervención —como 2010, con 26 procedimientos resueltos, o 2021, con 15— y otros de menor intensidad. En 2023 se cerraron nueve expedientes de recuperación posesoria en Galicia, cifra a la que se añade ahora el caso resuelto en 2024 en A Coruña.

Este tipo de procedimientos son independientes de las sanciones que puedan imponerse. El ministerio subraya que la recuperación posesoria busca restituir el dominio público y devolverlo al uso común, sin perjuicio de que, paralelamente, se incoen expedientes sancionadores y, si procede, se traslade el caso a la vía judicial cuando existan indicios de delito.