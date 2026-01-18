Xurxo Doval deja la dirección de la Xuventudes Socialistas
Xurxo Doval dejará este año la dirección de las Xuventudes Socialistas de Galicia, que prevén celebrar su congreso antes del verano, con la satisfacción de haber cumplido su deber «orgánico y político» tras incrementar hasta el doble la cifra de militantes y lograr «marcar el rumbo» del partido en asuntos como Palestina o Altri.
