La promoción turística este año en Fitur gira en torno a la marca ‘Galicia calidade’

La Xunta regresa a Fitur con un nuevo stand que se articula bajo la clave y marca país ‘Galicia Calidade’ y que abarcará una superficie total de 1.138,5 metros cuadrados, un 14% más que en la edición anterior.

El Gobierno gallego informa de que con su lema «remite a la excelencia como factor definitorio de Galicia como destino turístico, así como a los valores y recursos de la comunidad en este ámbito».

«Se trata de una serie de atributos, como autenticidad, identidad, sostenibilidad, naturaleza, enogastronomía, cultura y clima, que caracterizan Galicia como un destino único y experiencial», indica la Xunta.