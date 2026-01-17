«El virus respiratorio sincitial es, con gripe y covid, el que más morbimortalidad genera en adultos»

¿Cuántas personas han sido citadas para el ensayo Sincigal este fin de semana?

Se ha convocado a todas las personas mayores de 18 años, pero realmente no están convocados solo para el fin de semana, sino que pueden participar hoy mismo y todo el mes en los centros de salud y en el hospital, en los horarios que se indican en la web sincigal.com. El ensayo seguirá activo, pero este fin de semana habrá jornada de mañana y tarde en los hospitales para estimular la participación y facilitar que sea más compatible con el trabajo. En nuestra área, en el Clínico y en el del Barbanza.

¿Cuántos voluntarios precisan en el área?

Ojalá todas las personas del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza se vacunen frente al virus respiratorio sincitial. El objetivo global es llegar al menos a 150.000 gallegos, incluso podríamos alcanzar los 200.000. Cuantos más participen, no solo mejor para el estudio, sino porque significa que más gallegos van a estar desde ya protegidos.

Galicia, pionera en la inmunización de lactantes

¿Qué persigue el ensayo?

La gente conoce el VRS sobre todo por su efecto en los lactantes y porque Galicia fue pionera en inmunizar a recién nacidos y lactantes de menos de un año. Es un virus muy grave a esta edad y hemos conseguido controlar y prácticamente eliminar los ingresos en lactantes. Pero puede afectar a cualquier edad y es particularmente grave en mayores, hay más riesgo de complicaciones, al igual que en quienes tienen enfermedades crónicas. Tenemos tres vacunas ya aprobadas, que son seguras y eficaces para prevenir el VRS en adultos. Ya sabemos que funcionan y que disminuyen en un 80% el riesgo de hospitalización por este virus, pero queremos ver las consecuencias de una vacunación masiva, cómo se traduciría en prevención de hospitalizaciones y complicaciones, así como la duración de esta protección. En base al beneficio obtenido se vería si justifica su inclusión en el calendario gratuito y en qué edades sería más beneficioso.

¿Es similar al Galflu de la gripe?

En cuanto a características sí. En ese estudio participaron más de 140.000 gallegos y demostramos que la vacuna de la gripe de alta carga era más eficaz y prevenía más hospitalizaciones que la convencional. A partir de esos resultados, que se publicaron en la principal revista del mundo, The New England Journal of Medicine, este año en Galicia los mayores de 70 años han recibido la de alta carga. Y con la del VRS las autoridades quieren saber si estaría justificada la inversión de introducir esta nueva vacuna en el calendario. La mejor forma de hacerlo es a través de un ensayo clínico pragmático, que va a informar de forma rigurosa y servir para que cualquier país pueda tomar su decisión basándose en datos objetivos y poblacionales reales.

Participación fácil y sencilla

¿Por qué es importante acudir?

El motivo es doble. Si participas y te toca recibir la vacuna, ya estarás protegido y, si no, contribuyes al avance de la ciencia y del conocimiento, y probablemente te puedas beneficiar al año siguiente. Como todo lo que tiene que ver con las vacunas y la investigación, contamos con el liderazgo de gallegos, que siempre son altruistas y colaboradores, con una respuesta única que hace que Galicia tenga las mejores coberturas vacunales del mundo y que seamos líderes en esta investigación a nivel mundial. Aprovecho para dar las gracias a los más de 20.000 que ya lo han hecho en este estudio, que además es muy fácil porque la participación activa acaba acudiendo al lugar de vacunación, ya que el seguimiento se hace a través de la base de datos y registros del sistema sanitario gallego.

¿Efectos secundarios?

Tiene los efectos habituales de las vacunas estándar. La que utilizamos es la que se administra a embarazadas en países en los que la prevención del VRS no se hace en el lactante como en Galicia, lo que da una idea de lo segura que es cuando ya se ha administrado en cientos de miles de embarazadas.

Retrocede la gripe y aumenta la incidencia del VRS

¿Está aumentando la positividad del VRS?

En el CHUS estamos en cifras similares a años anteriores, si bien antes en la población adulta era más desconocido, no porque no estuviese, sino porque no se intentaba detectar específicamente. Hoy como en los hospitalizados la detección se hace de forma sistemática, tenemos números más claros y sabemos que junto con la gripe y el covid, son los tres grandes virus respiratorios del adulto y los que más morbimortalidad generan en esta población. La gripe está retrocediendo y aumentando el VRS.

¿Afecta más a personas de edad avanzada?

Efectivamente. Ahora ya no tenemos prácticamente ingresos en la población lactante porque prácticamente el 100% de los lactantes y menores de un año gallegos están inmunizados. Ha sido un gran éxito de Galicia que se ha exportado a múltiples países y que ha revolucionado la prevención de esta enfermedad en los más pequeños. Y ahora queremos que sobre todo las personas de edad avanzada y las de grupos de riesgo se puedan beneficiar de las vacunas.

La inmunización persiste

Balance de su inclusión en el calendario vacunal infantil.

Fue un hito histórico porque Galicia fue el primer sitio del mundo que introdujo de forma gratuita esta profilaxis para prevenir esta terrible infección en los lactantes, y sus datos han marcado la pauta para otros países. Hemos publicado a principios de semana los resultados del estudio Nirsevimab de la última temporada en Lancet Infectious Diseases, que mostraban el impacto sostenido de esta estrategia y un beneficio extendido en las siguientes estaciones. Sabíamos que el primer año de inmunización se reducen las hospitalizaciones en un 90%, pero en su segundo año persiste y alcanza el 50%, con lo que es mucho más eficiente la intervención.

De ampliarse a otros grupos de edad, ¿Galicia también sería pionera?

No, ya hay otros países que la han incluido en su calendario como Reino Unido, Estados Unidos y algún país europeo que está inmunizando a grupos de riesgo o de determinada edad. Lo importante del estudio es que nosotros lo haríamos basándonos en nuestros propios datos objetivos y, al participar, ya podríamos lograr que hasta 200.000 gallegos tengan acceso de forma gratuita a esta vacuna. Por ello, animamos a todos a sumarse porque es muy sencillo. Si eres mayor de 18 años y gallego, puedes participar.