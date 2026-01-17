El Sergas avisa de reservas de sangre en nivel «crítico» y pide donaciones

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) llama a la ciudadanía a donar sangre tras constatar que las reservas del grupo 0 negativo se encuentra en nivel crítico y las de los grupos A positivo, A negativo y 0 positivo en niveles bajos.

De hecho, los únicos grupos que están en un nivel bueno son B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo. El Sergas señala que hay muchos pacientes en los hospitales que precisan una transfusión por diversos motivos. Para atenderlos, estima que se precisan más de 400 donaciones diarias.