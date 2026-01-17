Rueda advierte que el modelo de financiación «destroza» a Galicia
La comunidad se ve «especialmente» perjudicada, incidió en Logroño
REDACCIÓN
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió ayer que el planteamiento del Gobierno central respecto al modelo de financiación autonómica «destroza» a Galicia y le recordó a su homólogo estatal, Pedro Sánchez, que el concepto de «unidad y solidaridad» entre territorios «no se compra». Si lo que quiere Pedro Sánchez es que entre comunidades «empecemos a discutir y a pelearnos, Galicia no lo va a hacer», incidió. «Nosotros seguiremos insistiendo en que es necesario sentarse conjuntamente y estar el tiempo que haga falta hasta que lleguemos a un modelo que, con las reuniones que haga falta, nos sirva a todos», avisó.
Así lo defendió en Logroño junto al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán (PP), y al alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, tras participar en la inauguración del nuevo hito kilométrico del Camino de Santiago en la Plaza del Mercado, junto a la Concatedral de La Redonda.
Rueda insistió en que «todas las comunidades autónomas, con diferentes sensibilidades y colores políticos al frente de los Gobierno, menos una» —en alusión a Cataluña— «estamos de acuerdo en que salimos perjudicadas». En el caso de Galicia, dijo, «especialmente», «pues se rompen principios que para nosotros son absolutamente irrenunciables: la negociación conjunta, la exclusión de bilateralidades, el mantenimiento de la solidaridad y de la igualdad en servicios básicos entre todos los territorios», alegó.
«Somos aproximadamente algo más del 6,5% de la población ajustada de España y en el nuevo reparto no llegaríamos ni al 3% de los recursos. Por lo tanto, todo el mundo entenderá que esto Galicia no lo puede aceptar», enfatizó el mandatario gallego.
