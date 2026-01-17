Rueda advierte que el modelo de financiación «destroza» a Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió ayer que el planteamiento del Gobierno central respecto al modelo de financiación autonómica «destroza» a Galicia y le recordó a su homólogo estatal, Pedro Sánchez, que el concepto de «unidad y solidaridad» entre territorios «no se compra». Si lo que quiere Pedro Sánchez es que entre comunidades «empecemos a discutir y a pelearnos, Galicia no lo va a hacer», incidió. «Nosotros seguiremos insistiendo en que es necesario sentarse conjuntamente y estar el tiempo que haga falta hasta que lleguemos a un modelo que, con las reuniones que haga falta, nos sirva a todos», avisó.

Así lo defendió en Logroño junto al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán (PP), y al alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, tras participar en la inauguración del nuevo hito kilométrico del Camino de Santiago en la Plaza del Mercado, junto a la Concatedral de La Redonda.

Rueda insistió en que «todas las comunidades autónomas, con diferentes sensibilidades y colores políticos al frente de los Gobierno, menos una» —en alusión a Cataluña— «estamos de acuerdo en que salimos perjudicadas». En el caso de Galicia, dijo, «especialmente», «pues se rompen principios que para nosotros son absolutamente irrenunciables: la negociación conjunta, la exclusión de bilateralidades, el mantenimiento de la solidaridad y de la igualdad en servicios básicos entre todos los territorios», alegó.

«Somos aproximadamente algo más del 6,5% de la población ajustada de España y en el nuevo reparto no llegaríamos ni al 3% de los recursos. Por lo tanto, todo el mundo entenderá que esto Galicia no lo puede aceptar», enfatizó el mandatario gallego.