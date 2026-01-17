El Parlamento pide al Gobierno un mayor nivel de cogestión en los fondos europeos
La iniciativa contó con el voto en contra del PSOE y la abstención del Bloque
REDACCIÓN
El Parlamento ha aprobado una proposición no de ley del Grupo Popular, con el voto en contra del PSdeG y la abstención del BNG, para demandar al Gobierno de España que aplique, en colaboración con las comunidades autónomas, un mayor nivel de cogobernanza en la ejecución de los recursos previstos en el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).
La iniciativa popular alude, principalmente, a aquellos fondos dirigidos a una gestión forestal sostenible, incluida la lucha contra los incendios, llegando incluso a transferir a Galicia los recursos correspondientes, de tal forma que se favorezca un impacto más positivo sobre el territorio y sea posible lograr un mayor nivel de ejecución, como indicó la diputada Nicole Grueira.
La representante popular criticó que el Gobierno central «optara por un modelo excesivamente centralizado» para la gestión de los fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, «uniformizando criterios y procedimientos sin tener en cuenta la diversidad territorial».
