Los narcosubmarinos se «consolidan» como vía habitual para la introducción de cocaína en Galicia

El jefe de Aduanas de Galicia, Jaime Gayá, advierte de que los semisumergibles se han convertido ya en una vía «consolidada» para la introducción de cocaína y asegura que reciben «alertas periódicamente» de batiscafos próximos a la costa gallega, en un contexto de «repunte» del tráfico de este estupefaciente tras varios años en los que se registró un descenso en las aprehensiones tanto a nivel autonómico como estatal.

La orografía gallega ha sido históricamente un factor clave para el asentamiento del narcotráfico, que tradicionalmente utilizó la vía marítima para la introducción de droga y que, posteriormente, cogió fuerza el transporte en contenedores.

No obstante, Gayá explica, desde su despacho en A Coruña en una entrevista concedida a Europa Press, que en los últimos años se observa una «pluralidad de tipologías» en la llegada de la cocaína desde el otro lado del Atlántico hasta las costas gallegas.

«Se mantiene el contenedor, pero vuelve a haber mucha introducción por vía marítima y surge el fenómeno de los narcosubmarinos», señala el jefe de Aduanas, quien recuerda que fue en 2019, con la localización de un semisumergible en Aldán (Pontevedra) con tres toneladas de cocaína a bordo, cuando se detectó por primera vez la presencia de estos artefactos en Galicia. Desde entonces, afirma, este tipo de transporte «ya se ha consolidado» como una de las «vías habituales» de entrada de cocaína en la comunidad.

En este sentido, durante 2025 se localizó un narcosubmarino en enero en Muxía (A Coruña) y, además, se sospecha que los 3.600 kilos de cocaína intervenidos en septiembre en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) también llegaron por esta vía, aunque en ese caso no se localizó el batiscafo.

Gayá reconoce que esta tipología supone un nuevo reto para Aduanas, que trabaja en perfilar la forma de combatirla y en «adecuar» los medios del Servicio de Vigilancia Aduanera a esta «nueva amenaza». En diciembre, en una entrevista a este periódico, ya advertía de la necesidad de cambiar el modelo de vigilancia marítima y el recurso a los drones para incrementar el control. Este año, además, prevé reforzar las bases de Muros y Ribeira tras la retirada de las anteriores patrulleras.

Preguntado por el número de semisumergibles que podrían llegar a las costas, evita ofrecer estimaciones, aunque confirma que se reciben «alertas periódicas» de narcosubmarinos en Galicia o aproximándose a su litoral. «Hay que estar alerta todo el año», subraya.

La puerta principal de entrada

En cuanto a los puntos de entrada más activos, Gayá señala sin dudar a las Rías Baixas como «la zona principal», donde están asentados grupos criminales «con mucha tradición».

Con todo, apunta que en el último año hubo un "boom" de la Costa da Morte, una zona que "siempre fue de alijos", aunque históricamente eran de "menor entidad" que en el sur de Galicia. "Es verdad que está cobrando fuerza y el narcosubmarino en Muxía es un aldabonazo. Ahora bien, no creo que la Costa da Morte haya sustituído a las Rías Baixas", matiza.

Según explica, la diferencia radica en la orografía. Las Rías Baixas cuentan con "mucho más recoveco y más zonas de alijo", mientras que la Costa da Morte es "más pequeña", aunque insiste en que "no se puede olvidar".

En lo que respecta a los puertos, el principal punto de entrada sigue siendo el puerto "más importante", el de Vigo. "Cuanto mayor es el volumen de tráfico, mayor es la amenaza", sostiene.

A lo largo de los años, la figura del narcotraficante gallego ha experimentado una notable transformación, pasando de perfiles más ostentosos en la época del contrabando de tabaco a otros mucho más discretos en la actualidad, así como un cambio en su papel en la introducción de la cocaína.

"Pasaron de controlar toda la cadena de introducción a ser, normalmente, subcontratistas de una parcela determinada de la introducción de la sustancia estupefaciente", perfila Gayá.

"Ya no es como antes, cuando negociaban directamente los alijos en Colombia", señala el responsable de Aduanas, que apunta a que otros grupos criminales procedentes del este de Europa "tienen ahora más peso", mientras que los grupos gallegos "sencillamente forman parte de un tramo de la introducción".