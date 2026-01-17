Los jóvenes gallegos destacan en habilidades digitales en la UE, pero el empleo y la educación frenan su desarrollo

Esta semana la Consellería de Educación presentaba un plan para conseguir estudiantes comprometidos con el uso seguro y responsable de las tecnologías porque a lo que no quiere renunciar la Xunta es a formar a los ciudadanos del mañana con herramientas que resultan ya indispensables hoy.

Ese empeño en avanzar en la digitalización optando por un modelo híbrido, pese al recelo que las nuevas tecnologías han suscitado en progenitores y expertos, se ha traducido en mayores habilidades digitales en la juventud. Hasta el punto de que Galicia se ha colado en el podio de la UE cuando se evalúa esa faceta y se colocan, uno tras otro, los países que integran la Unión Europea y las comunidades. Con todo, si esa es la cara de la moneda de la evolución en el último año con respecto al anterior, la cruz revela un retroceso en ámbitos como el empleo o la educación.

Es el resultado del análisis realizado por expertos del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, que pasan revista a diversos ámbitos que afectan a la población de 16 a 29 años y elaboran una radiografía de su bienestar medido a través del índice sintético de desarrollo juvenil, que recuerda a una ‘nota’ y permite comparaciones. Las TIC y su conocimiento son una de las dimensiones examinadas —junto a empleo, emancipación, educación y vida— y en ese indicador el resultado sitúa a Galicia de tercera de los territorios examinados —45, incluyendo la media comunitaria—, solo por detrás de Baleares, que lidera, y los Países Bajos.

Internet diario

Los jóvenes gallegos ya despuntaban en tecnología, pero en 2024 dieron un gran salto y escalaron 26 puestos de golpe, hasta el cuarto lugar. Ahora se ven aupados al tercero gracias al uso de internet diario. No obstante, en el resto de los parámetros que sirven para perfilar la variable —capacidades o habilidades avanzadas para resolver problemas, comunicarse a través de las TIC o gestionar la información y la seguridad digital– a los gallegos no les va mal.

Ya el año pasado la Consellería de Educación asociaba los números, entre otras razones, a la «introducción» de las competencias digitales en las aulas gallegas «en los últimos quince años» y además sacaba pecho del estudiantado que ha logrado una certificación de sus destrezas en Galicia.

Sin embargo, ese 9,09 sobre 10 obtenido en TIC no basta para aguantar la calificación general de Galicia, el índice de desarrollo juvenil asociado a la comunidad. En el ranking global, con un aprobado raspado, un 5,2, retrocede desde la posición 26 a la 31. Y eso que no solo mejora posiciones en las TIC, sino también en otra variable que se le resistió en el ejercicio anterior: la emancipación. En esa dimensión, los jóvenes gallegos ascienden doce puestos, hasta el 27, en la segunda mejor subida de todos los territorios. A pesar de eso, la media en ese apartado, de un 1,73, los sitúa todavía en las antípodas del país líder, Finlandia, que se anota un 9,73. Galicia no está sola: todas las autonomías se ubican «muy por debajo de la media de la UE-27» porque «la edad de salida del hogar es muy tardía y las barreras económicas estructurales, especialmente vinculadas al acceso a la vivienda, limitan las oportunidades de vida autónoma», explica el documento.

En empleo, a la cola

Es en los ámbitos de la emancipación y el empleo donde los expertos del Centro Reina Sofía de Fad Juventud ven «mayores márgenes de mejora», aparte de verlos claves en el tránsito a la vida adulta. En el caso de Galicia, tampoco son buenas las noticias respecto al empleo, ya que cae tres puestos, hasta el 35, y se queda con un índice de 4,69. Solo ocho autonomías e Italia y Rumanía registran peores datos.

La vida (concepto que en el estudio engloba las tasas de fecundidad y de mortalidad en el colectivo) tampoco se lo pone fácil a los chavales gallegos, y encima, pese a obtener un 6,46, va a peor —del puesto 29 al 33— y se queda a la cola de España, arrebatándole ese título a Asturias.

En educación la evolución tampoco es positiva: Galicia desciende en nota, hasta 6,02, y cuatro escalones, hasta el nivel 27, el mismo que ocupa en emancipación. Con todo, aguanta ligeramente por encima de España y de una decena de comunidades. Una de las variables que se tiene en cuenta es la tasa de abandono educativo temprano, que en Galicia fue a más en 2024.