Galicia se fija 2030 para frenar las infecciones de transmisión sexual

La Xunta quiere que las infecciones de transmisión sexual (ITS) dejen de ser un problema de salud pública en 2030. Ese es el horizonte del Plan SexSan 2026-2030, presentado ayer en Santiago por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. El documento, definido como un «cambio de paradigma», responde al repunte de estas infecciones y a nuevos patrones de conducta.

La meta, «ambiciosa pero realista», es reducir hasta 2030 un 5% la prevalencia por cada infección. Para ello, Sanidade propone un abordaje integral centrado en prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, atención a la cronicidad y mejora de la calidad de vida, con un enfoque multidisciplinar y colaboración con otras áreas de la Xunta. La inversión prevista asciende a 195 millones de euros, de los que 177 se destinarán a herramientas de diagnóstico y tratamiento. Sanidade admite que el enfoque clásico, muy centrado en el VIH, ya es insuficiente.

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, explicó que el plan reforzará la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de brotes, y añade la secuenciación genómica como apoyo a la respuesta sanitaria. Esta herramienta servirá también para vigilar posibles resistencias, aunque la Consellería asegura que Galicia no registra actualmente un problema de resistencia bacteriana.

En prevención, la Consellería pone el foco en vacunación (papiloma humano, hepatitis A y meningitis B) y en medidas comunitarias. Entre ellas, un mapa de recursos de salud afectivo-sexual para integrar a entidades sanitarias y sociales, combatir el estigma y mejorar el acceso a la atención. En atención primaria se reforzará la disponibilidad de preservativos, se impulsarán campañas informativas y se buscarán alianzas con la farmacia comunitaria.

Más cribados de VIH

En detección, el plan apuesta por cribados oportunistas de VIH y hepatitis B y C, además de otras ITS. Se intensificará el cribado de VIH en los tramos de edad con mayor incidencia tanto en primaria como en hospitales; el de hepatitis C se ampliará al grupo de 40 a 49 años y se incorporará el de hepatitis B. La principal novedad, «pionera en España», será diseñar un cribado de gonococo, clamidia y mycoplasma mediante «autotoma domiciliaria», con un piloto este año para definir edades y grupos de riesgo.

Galicia mantiene tasas por debajo de la media estatal, pero con tendencia creciente: 5,1 casos de VIH por 100.000 habitantes; 33 de gonorrea; y 10 de sífilis. La mayor incidencia se concentra entre los 20 y 40 años y es superior en hombres. Sanidade también se declara alerta ante el ‘chemsex’ —consumo sexualizado de sustancias vinculado al sexo entre hombres— y promete reforzar la comunicación, sobre todo entre jóvenes.