La Diputación de Lugo recupera la normalidad tras el «caso Tomé»

La Diputación de Lugo ha recuperado la normalidad, tras la elección de Carmela López el pasado miércoles como presidenta del organismo provincial, celebrando ayer la primera junta de gobierno en una sesión a la que asistieron la totalidad de los miembros, dejando atrás las últimas sesiones, en las que el BNG y algunos diputados socialistas no asistieron, ya que seguían presididas por José Tomé, acusado de agresión sexual, lo que forzó su abandono de la presidencia de la corporación provincial.

Tomé también si vio obligado a dejar la militancia del PSOE, pero conserva su acta como diputado provincial y la alcaldía de Monforte.

La nueva presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, dirigió este viernes su primera junta, en la que se ha dado luz verde a la adjudicación, por más de 72.000 euros, de una máquina de conservación para las carreteras provinciales.

Por su parte, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, avanzó que los populares reclamarán en el Parlamento de Galicia la dimisión de José Tomé de todos sus cargos.

«Veremos, una vez más, qué queda del falso feminismo del PSOE y del BNG, más ocupados en darle normalidad a este tipo de acuerdos», dijo, en referencia a su postura, a los que afea «haber aceptado el voto necesario de un presunto acosador sexual para mantenerse en el gobierno en la Diputación.