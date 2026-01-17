Casi cien gallegos fallecieron esperando por una ayuda a la dependencia

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales alertó de que 32.704 personas murieron en España en la lista de espera de la dependencia en 2025. En Galicia fueron 88 los fallecidos.

Así se desprende del informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado con datos oficiales a fecha 31 de diciembre de 2025. Las personas fallecidas en lista de espera fueron 2.548 menos que en 2024. De ellas, 17.994 estaban esperando ser valoradas y 14.710 fallecieron cuando esperaban recibir la prestación a la que tenían derecho.

Además, destacaron que casi dos de cada tres personas fallecidas residían en alguna de estas comunidades: Cataluña (9.116), Andalucía (6.995), Comunidad Valenciana (3.103) o Canarias (2.202). Galicia, por el contrario, fue la segunda autonomía con menos dependientes muertos en lista de espera el pasado año.