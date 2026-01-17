Casi cien gallegos fallecieron esperando por una ayuda a la dependencia
En España murieron 32.700 personas antes de recibir asistencia
REDACCIÓN
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales alertó de que 32.704 personas murieron en España en la lista de espera de la dependencia en 2025. En Galicia fueron 88 los fallecidos.
Así se desprende del informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado con datos oficiales a fecha 31 de diciembre de 2025. Las personas fallecidas en lista de espera fueron 2.548 menos que en 2024. De ellas, 17.994 estaban esperando ser valoradas y 14.710 fallecieron cuando esperaban recibir la prestación a la que tenían derecho.
Además, destacaron que casi dos de cada tres personas fallecidas residían en alguna de estas comunidades: Cataluña (9.116), Andalucía (6.995), Comunidad Valenciana (3.103) o Canarias (2.202). Galicia, por el contrario, fue la segunda autonomía con menos dependientes muertos en lista de espera el pasado año.
- Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego
- Las oposiciones de Educación: obsoletas y con lagunas
- De Galicia a África a precio de saldo: billetes de avión desde solo 25 euros para cambiar de continente
- El «vakamulo»: el superjabalí gallego que puede llegar a pesar hasta 200 kilos
- «Con Groenlandia está en juego el futuro»
- El 30% de las plazas de la OPE de Educación de 2025 quedaron vacantes
- Los jefes de las Urgencias se rebelan ante el «riesgo de colapso» y piden más personal
- La Xunta convocará 1.600 plazas en las oposiciones de educación de 2026