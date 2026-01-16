Xunta y sindicatos agrarios acuerdan un frente común para frenar los recortes en la Política Agraria Común

Contra los recortes de fondos en la futura Política Agraria Común (PAC) hay sintonía entre la Consellería do Medio Rural y los sindicatos agrarios con mayor representatividad en el sector agrario. Pero cuando el foco se pone en el acuerdo de la UE con Mercosur, ahí prevalece es la división entre las organizaciones sindicales y la Administración autonómica. Esto es lo que se puso de manifiesto en la reunión de Consello Agrario Galego celebrado ayer.

Cuando el objetivo es presionar a la UE para evitar los recortes en la PAC, sindicatos y Xunta irán de la mano en un frente común, como certificaron ayer. Con este objetivo, a partir de un borrador abordado ya ayer en el Consello Agrario, el próximo lunes 26 serán convocados a una nueva reunión para cerrar «un documento de consenso» para presentar al Ministerio de Agricultura.

La idea es «trabajar por una PAC con dos pilares, fondos diferenciados y de ninguna manera con un presupuesto menor al que hay, porque los recursos son imprescindibles para dar estabilidad al sector primario gallego», según enfatizó la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en declaraciones a los periodistas al término del encuentro.

Sobre el acuerdo con Mercosur, Medio Rural, Unións Agrarias y Asaga van a favor del tratado de libre comercio, frente al ‘no’ «rotundo» de Sindicato Labrego.

Contra Mercosur son varias las organizaciones que mantienen las protestas en Lugo y Ourense, y en la última semana de enero se intensificarán las movilizaciones en toda España, pues también se han implicado los sindicatos nacionales.

«Cada organización agraria dio su parecer, pero están en una situación difícil para llegar a una postura conjunta», dijo la conselleira. Añadió el acuerdo lo apoyó el Gobierno central y que la Xunta ya manifestó «las dudas de que el sector primario quedara protegido con esas salvaguardas que hagan que los precios de los productos no sufran alteraciones». «Para eso están esas cláusulas, que deben ser cumplidas», destacó.

Por su parte, el líder de Unións Agrarias, Roberto García, sostuvo que su organización está a favor del acuerdo con Mercosur, «pero» con esas salvaguardas. «Si yo fuera un productor de cereales o de buey de Castilla y León, sí vería con mucha preocupación», dijo como contrapunto.

El presidente de Asaga, Francisco Bello, fue en la misma línea. «No le tenemos miedo a la competencia, pero hay que exigir que se cumplan las condiciones que se están poniendo», soltó.

La secretaria xeral de SLG, María Ferreiro, hizo hincapié en que el acuerdo con Mercosur «no es una opción» y no les «vale la negociación de las cláusulas de salvaguarda ni las cláusulas espejo», por lo que reclaman que agricultura y alimentación salgan del tratado.