Subida cesta compraFer LópezProtestas flota bajuraInclusión y modaJulio IglesiasAccidente Policías Nacionales Vigo
Un vehículo volcado y ardiendo deja tres heridos y obliga a cortar la AP-9

En el accidente, que tuvo lugar pasadas las 16.00 horas, se vieron implicados dos turismos

Vehículo siniestrado en Abegondo

Vehículo siniestrado en Abegondo / Salseo USC

ECG

Tres personas han resultado heridas en un aparatoso accidente de tráfico en la AP-9 que dejó un vehículo volcado y ardiendo en el medio de la vía.

El siniestro se produjo pasadas las 16.00 horas en el punto kilométrico 32 de la AP-9, a la altura de Vizoño (Abegondo) y ha provocado grandes retenciones de hasta 4 kilómetros hasta el punto de que, por seguridad, se ha cortado la autopista en dirección a Santiago hasta pasadas las 17.00 h. cuando comenzó a retomarse la circulación.

Hasta el punto del accidente se desplazaron varias ambulancias, patrullas de la Guardia Civil y los Bomberos de Ordes y Betanzos. Tal y como señalan desde el cuerpo de bomberos ordense, los efectivos en la extinción del fuego originado tras el accidente continúan trabajando para extinguirlo completamente.

Desde la Guardi Civil avanzaron que el siniestro se produjo por una colisión por alcance entre dos vehículos, uno eléctrico (en el que viajaba una persona) y otro de combustión (en el que había dos ocupantes). Los tres fueron trasladados al hospital para recibir atención sanitaria.

