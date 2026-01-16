El PSdeG prepara una conferencia feminista dirigida a sus cargos públicos

El PSdeG prepara una conferencia feminista y reforzará la formación en la materia de los cargos orgánicos y públicos tras la crisis interna que atravesó la formación a raíz de las denuncias por acoso laboral y sexual contra varios cargos. La propuesta de celebrar este foro fue trasladada al partido por la presidenta del PSdeG y senadora, la viguesa Carmela Silva, el pasado sábado en el comité nacional que los socialistas celebraron para abordar las denuncias por acoso sexual y laboral registradas en el canal interno habilitado por el Partido Socialista.

El PSdeG aprobó la petición y, según han trasladado fuentes de la dirección consultadas por Europa Press, se prevé que la cita se celebre inmediatamente después de la conferencia estatal en feminismo que el PSOE llevará a cabo a nivel federal.

Con ese comité nacional, la dirección gallega dio por cerrada la crisis surgida a raíz de las denuncias y el propio Besteiro trasladó que la conclusión de la cita política, el máximo órgano de decisión entre congresos, fue que la dirección había actuado «correctamente».

La crisis estalló tras las denuncias por supuesto acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, a las que luego se sumaron otras por acoso laboral contra el alcalde de Barbadás o la regidora de A Coruña. En todos los casos se presentaron por los canales internos del partido.